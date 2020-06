Мародери спустошують автосалони в США

Угон машин з автосалону Chevrolet потрапив на відео

Поліція Сент-Луїса, штат Міссурі, опублікувала кадри з камер спостереження, які зафіксували з декількох ракурсів викрадення автомобілів з салону Chevrolet - позашляховика Tahoe і спорткара Corvette.

Це далеко не перше подібне пограбування на тлі масових протестів проти расизму, викликаних вбивством поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

На цей раз мародери увірвалися в дилерський центр Don Brown Chevrolet. Камера в офісі зафіксувала, як група людей проникла в будівлю і обшарила столи на предмет ключів від автомобілів, виставлених в залі. В об'єктив іншої камери потрапили викрадачі, які зламали і вивезли з приміщення позашляховик Tahoe вартістю близько 50 тисяч доларів (3,4 мільйона рублів) і спорткара Corvette, ціна якого трохи вище.

