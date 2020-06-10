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    У світі

    Мародери спустошують автосалони в США

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    Мародери спустошують автосалони в США

    Угон машин з автосалону Chevrolet потрапив на відео

    Поліція Сент-Луїса, штат Міссурі, опублікувала кадри з камер спостереження, які зафіксували з декількох ракурсів викрадення автомобілів з салону Chevrolet - позашляховика Tahoe і спорткара Corvette.

    Це далеко не перше подібне пограбування на тлі масових протестів проти расизму, викликаних вбивством поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

    На цей раз мародери увірвалися в дилерський центр Don Brown Chevrolet. Камера в офісі зафіксувала, як група людей проникла в будівлю і обшарила столи на предмет ключів від автомобілів, виставлених в залі. В об'єктив іншої камери потрапили викрадачі, які зламали і вивезли з приміщення позашляховик Tahoe вартістю близько 50 тисяч доларів (3,4 мільйона рублів) і спорткара Corvette, ціна якого трохи вище.

    Поліція вже розшукує чоловіків, що потрапили на відео.

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    США пограбування поліція
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