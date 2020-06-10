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    У світі

    У Росії кількість випадків коронавірусу наближається до 500 тисяч

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    За минулу добу найбільшу кількість нових випадків захворювання було зареєстровано у Москві &ndash; 1195 осіб - У Росії кількість випадків коронавірусу наближається до 500 тисяч
    За минулу добу найбільшу кількість нових випадків захворювання було зареєстровано у Москві – 1195 осіб

    За минулу добу зафіксовано 8 393 нових інфікованих Covid-19

    У Росії станом на 10 червня агальна кількість випадків зараження коронавірусом зросла до 493 023 осіб. Такі дані сайту стопкоронавирус.рф.

    За минулу добу зафіксовано 8 393 нових інфікованих Covid-19.

    Згідно з інформацією, за добу найбільшу кількість нових випадків захворювання було зареєстровано у Москві – 1195 осіб, у Московській області – 735, у Петербурзі – 313, у Нижегородській області – 304 і у Свердловській області - 284.

    У Росії за минулу добу померли 216 осіб, у яких було підтверджено коронавірус (днем раніше померла 171 людина). Всього з моменту початку епідемії у Росії померли 6350 осіб з коронавірусом. Одужали 10 378 пацієнтів за добу, всього — 252 295 осіб.

    Як повідомлялося, у світі станом на 10 червня інфіковано коронавірусом 7 244 108 осібкількість померлих складає 411 177 осіб. У свою чергу, одужали 3 370 276 людей. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 111 979 осіб, Великій Британії — 40 680, Бразилії — 38 406, Італії — 34 043, Франції — 29 299 та Іспанії — 27 136. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    В Україні станом на 10 червня з початку епідемії Covid-19 виявили у 28 381 людини, з них 12 769 пацієнтів уже одужали, а 833 — померли від ускладнень. За минулу добу виявили 525 нових випадків, також 357 людей одужали та 23 померли.

    Росія США хвороби вірус коронавірус
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