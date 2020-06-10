У Росії кількість випадків коронавірусу наближається до 500 тисяч



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За минулу добу найбільшу кількість нових випадків захворювання було зареєстровано у Москві – 1195 осіб

За минулу добу зафіксовано 8 393 нових інфікованих Covid-19

У Росії станом на 10 червня агальна кількість випадків зараження коронавірусом зросла до 493 023 осіб. Такі дані сайту стопкоронавирус.рф.

За минулу добу зафіксовано 8 393 нових інфікованих Covid-19.

Згідно з інформацією, за добу найбільшу кількість нових випадків захворювання було зареєстровано у Москві – 1195 осіб, у Московській області – 735, у Петербурзі – 313, у Нижегородській області – 304 і у Свердловській області - 284.

У Росії за минулу добу померли 216 осіб, у яких було підтверджено коронавірус (днем раніше померла 171 людина). Всього з моменту початку епідемії у Росії померли 6350 осіб з коронавірусом. Одужали 10 378 пацієнтів за добу, всього — 252 295 осіб.

Як повідомлялося, у світі станом на 10 червня інфіковано коронавірусом 7 244 108 осіб, кількість померлих складає 411 177 осіб. У свою чергу, одужали 3 370 276 людей. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 111 979 осіб, Великій Британії — 40 680, Бразилії — 38 406, Італії — 34 043, Франції — 29 299 та Іспанії — 27 136. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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В Україні станом на 10 червня з початку епідемії Covid-19 виявили у 28 381 людини, з них 12 769 пацієнтів уже одужали, а 833 — померли від ускладнень. За минулу добу виявили 525 нових випадків, також 357 людей одужали та 23 померли.