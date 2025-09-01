Головна Країна Кримінал
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці зробили заяву про мотиви злочину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці зробили заяву про мотиви злочину
52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія
фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, затриманий насправді не працював курʼєром, постійного місця роботи не мав

Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявив, що слідство не виключає російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг щодо розслідування.

«Вивчаємо всі мотиви, не прибираємо жодної з версій. Продовжуємо працювати по всіх напрямках. Слідчо-оперативні групи працюють по окремих версіях. Але можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення Російської Федерації, – йдеться у заяві.

За даними правоохоронців, підозрюваний імовірно мав певні обставини через які вчинив вбивство, але деталі не розголошуються. Зокрема, як зауважили правоохоронці, затриманий насправді не працював курʼєром, постійного місця роботи не мав.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії. У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Зокрема, повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.

Уночі 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що СБУ та Національна поліція затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

Згодом затриманому 52-річному львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Наразі тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

Теги: вбивство Андрій Парубій

