Вбивство американського активіста Чарлі Кірка, стрілянина у школі в Колорадо: головне за ніч

Політичного активіста Чарлі Кірка було поранено в шию під час його виступу в університеті Юти, його госпіталізували, але врятувати не вдалося

Президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст Чарлі Кірк помер після того, як йому вистрілили у шию, у штаті Колорадо сталася стрілянина у школі, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що його країна хоче відновити економічні зв'язки з Росією, в окупованому Донецьку пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні події ночі проти 11 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вбивство Чарлі Кірка у США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер після того, як невідомий вистрілив йому у шию під час виступу в університеті Юти.

«Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не відчував молодь краще, ніж Чарлі. Його любили й захоплювалися ним усі, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія та я висловлюємо щирі співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!», – написав Трамп.

Як відомо, консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як відомо, близько 13:20 за місцевим часом пролунав один постріл. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували.

Fox News писав, що замах на Чарлі Кірка попередньо вчинив член Демократичної партії у штаті Юта Майкл Маллінсон. Але пізніше NYT із посиланням на поліцію написав, що чоловік, затриманий після стрілянини, насправді не є стрільцем.

Також американський журналіст Глен Бек спростував інформацію про смерть і пише, що стан Чарлі Кірка вдалося стабілізувати. Associated Press пише, що стан активіста критичний. На жаль, як повідомив Трамп, врятувати Кірка не вдалося.

США хочуть відновити економічні відносини з РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп має мету посадити за стіл переговорів України та Росії для досягнення мирної угоди. За словами Венса, припинення війни необхідне для того, щоб США могли відновити повноцінні економічні відносини з Росією. Він зробив цю заяву в інтерв'ю на телеканалі One America News Network.

Венс наголосив, що Трамп не бачить сенсу в тривалій економічній ізоляції Росії. Він зазначив, що у Росії багато нафти, багато газу, багато корисних копалин і що економічна співпраця може стати найкращою гарантією довгострокового миру. Віцепрезидент додав, що після досягнення миру США зможуть мати дуже продуктивні економічні відносини як з Росією, так і з Україною.

За словами Венса, наразі припинення війни залежить від вирішення двох основних питань.

ЄС пообіцяв відмовитися від російських енергоресурсів

Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії. Про це повідомив міністр енергетики США Крістофер Райт в інтерв'ю телеканалу CNBC.

За словами Райта, європейські країни зможуть купувати російський газ за спотовими та довгостроковими контрактами до кінця 2026 року. Однак після 1 січня 2027 року постачання російського газу повністю припиниться.

Міністр також додав, що США планують зайняти місце Росії як основного постачальника енергоресурсів до Європи, замінивши російські нафту та газ американськими.

Вибухи в окупованому Донецьку

У ніч на 11 вересня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Російські пропагандистські та місцеві телеграм-канали пишуть, що у Донецьку пролунали сильні вибухи, після яких у центральних районах виникли проблеми з електропостачанням.

Як пишуть у мережі, окупований Донецьк атакували ракети із РСЗВ Himars. Крім того, за попередньою інформацією, є ураження по військових силах РФ.

У штаті Колорадо у США сталася стрілянина у школі

У США в місті Евергрін (штат Колорадо) сталася стрілянина в школі Evergreen High School, внаслідок якої троє неповнолітніх отримали вогнепальні поранення. Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеві правоохоронні органи.

Перше повідомлення про стрілянину надійшло до служби 911 о 12:24 за місцевим часом. Інцидент стався на території школи, але за межами її будівлі. Наразі влада з'ясовує, чи не було інших місць злочину всередині.

Двоє поранених, а також імовірний стрілець, який перебуває в критичному стані, проходять лікування в лікарні Святого Антонія. Представниця департаменту шерифа, Джекі Келлі, повідомила, що підозрюваний – неповнолітній, скоріше за все, учень цієї ж школи.