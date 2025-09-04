Головна Країна Кримінал
Убивця Парубія хотів отримати гроші від РФ та втекти за кордон – полковник СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Убивця Парубія хотів отримати гроші від РФ та втекти за кордон – полковник СБУ
52-річного Михайла Сцельнікова підозрюють у вбивстві Парубія
фото: hromadske

Костенко зазначив, що вбивство Парубія відбулося на замовлення РФ

Вбивство народного депутата Андрія Парубія було організоване за замовленням російських спецслужб. Виконавець планував після злочину втекти за кордон і отримати за це грошову винагороду. Про це в ефірі «Еспресо» розповів народний депутат України, секретар Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, передає «Главком».

«Учора (2 вересня, – «Главком») Україна попрощалася з видатною людиною, яка була підло вбита, і це вбивство має російський слід. Я навіть сказав би більше – воно відбулося на замовлення РФ. Адже нині перед російськими спецслужбами стоїть конкретне завдання – ліквідація української еліти. Ліквідація людей, які відігравали й відіграють важливу роль у становленні проукраїнської України, і пан Андрій Парубій був одним із таких людей», – сказав Костенко.

Полковник СБУ додав, що спецслужби РФ намагаються знищити тих, до кого можуть дотягнутися. «Вбивця мав декілька машин і намагався замести сліди. Він хотів отримати гроші від росіян і втекти за кордон. Це типовий сценарій, за яким діють росіяни: вони вербують людину, обіцяють гроші за співпрацю, намагаючись схилити її до злочину», – додав він.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Зокрема, львівська письменниця Олена Чернінька вийшла з першою публічною заявою після повідомлення про затримання її колишнього чоловіка Михайла Сцельнікова. Вона зазначила, що затриманий майже не спілкувався з загиблим сином, а коли син вирішив йти на війну, то вони посварились, ба більше, полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков заблокував батька, бо мали різні позиції.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Теги: Андрій Парубій вбивство Роман Костенко

