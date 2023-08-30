У Брянську безпілотник атакував один з найбільших заводів мікроелектроніки

Губернатор Брянської області заявив, що силами протиповітряної оборони нібито було збито три українські безпілотники

У ніч проти 30 серпня у Брянську пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на найбільшому російському заводі із виробництва мікроелектроніки «Кремній ЕЛ». Про це повідомляють росЗМІ.

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Вночі 30 серпня мешканці Брянська чули вибухи. Губернатор Брянської області, Олександр Богомаз заявив, що силами протиповітряної оборони нібито було збито три українські безпілотники.

За даними російських ЗМІ, безпілотник, який впав на територію найбільшого виробника мікроелектроніки «Кремній ЕЛ» в Росії, призвів до спалаху пожежі. Вогонь охопив площу 40 квадратних метрів у 16-му корпусі заводу. Зараз на місці події працюють швидка допомога та рятувальники.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

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За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Як відомо, унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

До слова, над всіма московськими аеропортами закрито повітряний простір.