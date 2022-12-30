Масштабна пожежа спалахнула біля вокзалу в Ростові (фото)

Велика пожежа спалахнула біля вокзалу Ростов-Головний у ніч проти 30 грудня

У ніч проти 30 грудня в центрі Ростова-на-Дону спалахнула велика пожежа поблизу залізничного вокзалу, повідомляє Donnеws.

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Очевидці діляться в соцмережах знімками великої пожежі, яка сталася в ніч проти п'ятниці в центрі міста. За інформацією видання, вогонь палає неподалік залізничного вокзалу та багатоповерхових будинків.

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На місце вже прибули пожежні розрахунки. Димом затягнуло частину міста аж до провулку Халтуринського.

Наразі інформації про пожежу, її причини та площу поширення від регіонального МНС не надходило. Вона уточнюється.

Нагадаємо, 28 грудня уселищі Персіанівському під Новочеркаськом Ростовської області згорів корпус 150-ї мотострілецької дивізії.

Відзначимо, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував більше «бавовни» в Росії.