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Пожежа на головній залізничній гілці РФ: невідомі спалили кілька електропідстанцій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пожежа на головній залізничній гілці РФ: невідомі спалили кілька електропідстанцій
Пожежа сталася поблизу Красноярська на транссибірській магістралі
фото: Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ

Транссибірська магістраль – це головна та найважливіша залізнична «артерія» Росії

Поблизу Красноярська (Росія), де проходить одназ найважливіших залізничних ліній РФ, невідомі спалили кілька електропідстанцій. Про це повідомляє Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.

«За попередньою інформацією, поблизу Красноярська на транссибірській магістралі невідомі спалили кілька розподільчих щитків сигнальної та блокуючої систем автоматики», – розповіли у Страткомі, додавши, що інформація додатково уточнюється.

Там зазначили, що транссибірська магістраль – це головна та найважливіша залізнична «артерія» Росії, що з'єднує її Європейську частину із Сибіром та Далеким Сходом.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

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Теги: війна пожежа росія

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Наразі про постраждалих та площу пожежі не повідомляється 
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