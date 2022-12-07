Пожежа на головній залізничній гілці РФ: невідомі спалили кілька електропідстанцій

Транссибірська магістраль – це головна та найважливіша залізнична «артерія» Росії

Поблизу Красноярська (Росія), де проходить одназ найважливіших залізничних ліній РФ, невідомі спалили кілька електропідстанцій. Про це повідомляє Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.

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«За попередньою інформацією, поблизу Красноярська на транссибірській магістралі невідомі спалили кілька розподільчих щитків сигнальної та блокуючої систем автоматики», – розповіли у Страткомі, додавши, що інформація додатково уточнюється.

Там зазначили, що транссибірська магістраль – це головна та найважливіша залізнична «артерія» Росії, що з'єднує її Європейську частину із Сибіром та Далеким Сходом.

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Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.