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Масштабні лісові пожежі в Канаді: евакуйовано понад 16 тисяч осіб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масштабні лісові пожежі в Канаді: евакуйовано понад 16 тисяч осіб
У канадській провінції спалахнули шість лісових пожеж
фото: скриншот відео (BBC)

У столиці канадської провінції Нова Шотландія оголошено надзвичайний стан

Через масштабні лісові пожежі в атлантичній канадській провінції Нова Шотландія знищені приватні будинки, тисячі людей вимушені евакуюватися. Про це пише BBC.

Як зазначається, у Новій Шотландії спалахнули шість лісових пожеж, одна з яких, за попередніми оцінками Департаменту природних ресурсів провінції, охопила 788 гектарів території.

За словами заступника керівника пожежної служби Дейва Мелдрума, пожежа розповсюджується швидко і все ще не є контрольованою. У столиці провінції Галіфаксі оголошено надзвичайний стан.

Даних про постраждалих наразі немає, однак відомо, що вогонь знищив щонайменше 10 будівель. Станом на 29 травня приблизно 16 400 осіб були змушені покинути свої домівки, щоб вберегтися від вогню.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав пожежі в Новій Шотландії неймовірно серйозними і сказав, що його уряд готовий надати допомогу в разі потреби.

Нагадаємо, що головна нафтовидобувна провінція Канади Альберта зіштовхнулася зі сплеском лісових пожеж через спекотну суху погоду.

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Теги: пожежа надзвичайний стан Канада

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