В Україні знеструмлення у п'яти областях через російські обстріли

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 458 населених пунктів

Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення світла

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зокрема, на Одещині після попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація складна. Відновлювальні роботи тривають.

Також через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 458 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях.

«Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення», – наголошує Міненерго.

Нагадаємо, в Україні навесні може покращитися ситуація з електропостачанням. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Зауважимо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.