Російське паливо прямує до Куби, що стане випробуванням для санкційної політики Трампа

Постачання з Росії здійснюється за допомогою складних схем – судно, яке наразі прямує до Куби, отримало паливо через перевалку з іншого танкера біля берегів Кіпру

На початку березня до берегів Куби має прибути судно «Морський кінь» (Sea Horse), яке, за даними розвідки Kpler Ltd, перевозить близько 200 тис. барелів російського газойлю. Цей рейс стане серйозним викликом для санкційного режиму Дональда Трампа, оскільки США активно блокують будь-які постачання енергоносіїв на острів. Про це пише Bloomberg, передає «Главком».

Наразі Куба переживає глибоку енергетичну кризу: нічне освітлення міст скоротилося на 50%, а країні критично бракує ресурсів для генерації електрики, роботи транспорту та приготування їжі.

Ситуація загострилася після того, як американські війська захопили судно з венесуельською нафтою та посилили тиск на Гавану. Після затримання союзника Куби Ніколаса Мадуро адміністрація Трампа домоглася припинення поставок сировини з Венесуели. Крім того, під загрозою введення мит від постачання палива на острів відмовилася і Мексика. Внаслідок посиленої військової присутності США в Карибському басейні у січні Куба вперше за десятиліття взагалі не отримувала імпортної нафти, що змусило багато танкерів, як-от Ocean Mariner, змінювати курс на інші країни.

Постачання з Росії здійснюється за допомогою складних схем – судно «Морський кінь» отримало паливо через перевалку з іншого танкера біля берегів Кіпру. Проте залишається невідомим, чи вдасться йому прорвати блокаду, оскільки США вже затримали щонайменше дев’ять суден, причетних до незаконних перевезень. Паралельно з цим Захід посилює заходи проти російського «тіньового флоту», який Москва використовує для обходу міжнародних санкцій, накладених через війну в Україні.

Наразі Куба продовжує використовувати запаси, накопичені в грудні, проте експерти прогнозують повне вичерпання палива вже до кінця березня. Якщо російському судну не вдасться розвантажитися, острів може зіткнутися з повним енергетичним колапсом.

Раніше Володимир Путін виступив із критикою на адресу Вашингтона через економічну блокаду Куби, назвавши останні обмеження з боку США неприйнятними.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Куби Бруно Родрігесом Паррілья очільник Кремля заявив, що Росія не визнає подібних методів тиску та традиційно підтримує кубинський народ у його праві на самостійний шлях розвитку. Він підкреслив, що Москва усвідомлює складність випробувань, з якими острівна держава стикається останніми десятиліттями, захищаючи власні національні інтереси.

Як відомо, через гострий дефіцит палива життя на острові з населенням близько 10 млн людей фактично зупиняється. Через брак авіаційного пального скасовано рейси з Росії та Канади, а Велика Британія і Канада вже закликали своїх громадян утриматися від поїздок на Кубу.

Енергетична криза торкнулася і соціальної сфери: школи тимчасово припинили роботу, працівників відправляють у вимушені відпустки, а міста щодня занурюються у темряву через віялові відключення електроенергії. Через нестачу ресурсів державні лікарні скоротили обсяг послуг, а непрацюючі сміттєвози призвели до накопичення відходів на вулицях.

Нагадаємо, мексиканський уряд розглядає варіанти постачання палива на Кубу для підтримки базових потреб острова, таких як електропостачання та транспорт. Головною перешкодою залишаються погрози адміністрації Дональда Трампа запровадити високі мита для будь-якої країни, що забезпечує енергоресурсами комуністичний режим у Гавані.