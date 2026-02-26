Головна Світ Політика
США дозволять перепродавати венесуельську нафту Кубі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США дозволять перепродавати венесуельську нафту Кубі
Мінфін США надасть дозвіл компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі
фото: depositphotos.com (ілюстративне)

Рішення Сполучених Штатів може послабити гострий дефіцит пального на острові

Міністерство фінансів США дозволить компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що відомство дозволить компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі. Водночас у роз'ясненні зазначено, що потенційні угоди мають «підтримувати кубинський народ, зокрема приватний сектор», включно з експортом для комерційного та гуманітарного використання. Угоди, які передбачають участь або вигоду кубинських військових чи інших державних інституцій, ця політика не охоплює.

Мінфін США також зазначив, що заявникам не обов'язково мати зареєстровану в США компанію. Обмеження, передбачені січневою ліцензією на загальний експорт венесуельської нафти, не поширюватимуться на Кубу.

Раніше Бюро промисловості та безпеки США випустило роз'яснення, яке дозволяє експорт та реекспорт американських нафтопродуктів для кубинського приватного сектору. Уряд Куби контролює розподіл пального та електропостачання через державні компанії, проте серед споживачів пального є й приватні авіакомпанії та інші компанії.

Reuters зазначає, що Венесуела понад 25 років була головним постачальником нафти та пального для своєї політичної союзниці Куби. Проте після того, як Вашингтон взяв під контроль нафтовий експорт Венесуели внаслідок захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, ці поставки припинилися. Мексика, яка була альтернативним постачальником, також припинила відвантаження на Кубу з січня 2026 року.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту.

До слова, Венесуела розпочинає нову фазу відновлення свого нафтового сектору, готуючи відправку надвеликих танкерів до Індії. Країна прагне повернути статус ключового постачальника на індійський ринок, витісняючи російську сировину за підтримки США.

Теги: Куба США Венесуела нафта

