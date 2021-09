Математик з Тайваню почав читати лекції на порносайті і став зіркою

Викладач з Тайваню Чжан Сюй (Zhang Xu) почав читати свої лекції з математики на сайті для дорослих і став популярним, пише Bird In Flight.

На сторінці користувача замість відвертих відео розміщуються ролики біля дошки про математичний аналіз на китайській мові.

Сумарно лекції набрали 1,4 млн переглядів. На канал підписалися близько п'яти тисяч чоловік, а викладач став зіркою.

У коментарях до лекцій користувачі жартують про дивацтва азіатських фільмів для дорослих.

Викладач зареєстрував канал в 2020 році, щоб пожартувати над студентами, які навчаються дистанційно через пандемію коронавірусу. Він заповнив дані як порноактор і пройшов верифікацію.

Today I learned that there is a Taiwanese math professor with 1.3 million views on pornhub.



The videos are just him teaching high level mathematics in Chinese