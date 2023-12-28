СБУ викрила понад 60 угруповань, які займалися контрабандою наркотиків до Євросоюзу

Служба безпеки вилучила в зловмисників гуртові партії наркотиків на майже 2 млрд грн

Низку важливих спецоперацій СБУ провела щодо учасників російської злочинної організації «Хімпром»

З початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ нейтралізувала понад 60 організованих угруповань, які зокрема займалися контрабандою важких наркотиків до Євросоюзу через Україну. У зловмисників вилучено гуртові партії «товару» на майже 2 млрд у гривневому еквіваленті, повідомляє пресслужба СБУ.

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«Низку важливих спецоперацій СБУ провела щодо учасників російської злочинної організації «Хімпром». За координації спецслужб РФ цей наркосиндикат ще з 2014 року намагається розгорнути свою діяльність в Україні. Злочинна організація характеризується чіткою ієрархічною структурою та безумовним виконанням вказівок своїх керівників, які переховуються від правосуддя у Мексиці», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, розгалужена мережа учасників «Хімпрому» по всьому світу нараховує майже 1 тис. осіб, які щомісяця забезпечують нелегальні прибутки наркокартелю у розмірі понад $2 млн.

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У серпні 2023 року у Київській та Сумській областях СБУ знешкодила «філію» Хімпрому. Серед затриманих – двоє експосадовців підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю, які входили до складу російського наркосиндикату.

«Зловмисники облаштували на території обох регіонів дві потужні нарколабораторії, які забезпечували промислове виробництво заборонених речовин для продажу в Україні та ЄС. Під час обшуків у зловмисників вилучено 23 тонни прекурсорів (речовин для виготовлення наркотиків) і майже 150 кг готових психотропів», – пише пресслужба.

Також у жовтні 2023 року СБУ спільно з правоохоронними органами Румунії ліквідувала контрабандний наркотрафік з Ірану до європейських країн.

Правоохоронці наголошують, у результаті комплексних заходів в Одесі затримано учасників міжнародного угруповання, які намагались переправити до Євросоюзу майже 200 кг іранського героїну під виглядом експорту фініків.

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Крім того, наприкінці серпня цього року СБУ затримала чотирьох наркоділків, які завезли зі Східної Азії в Україну дві тонни заборонених речовин.

«Це були прекурсори для виробництва особливо небезпечних психотропів – PVP та мефедрону, які зловмисники перевозили під виглядом будівельних сумішей. За наявними даними, надалі фігуранти планували переправити «товар» до ЄС для продажу через власних наркодилерів», – додає пресслужба СБУ.

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до міжнародного наркобізнесу, і їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну організацію, фігуранти якої виготовляли понад 6000 «доз» «Альфа-PVP» щомісяця.

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Раніше прокуратура повідомила про підозру іспанцю, який разом зі спільниками нібито організував схему збуту кокаїну в Києві.

Як повідомлялося, Служба безпеки затримала одного з наркоторгівців, який перевозив кокаїн з Латинської Америки в Україну у власному шлунку.