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СБУ викрила понад 60 угруповань, які займалися контрабандою наркотиків до Євросоюзу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ викрила понад 60 угруповань, які займалися контрабандою наркотиків до Євросоюзу
Служба безпеки вилучила в зловмисників гуртові партії наркотиків на майже 2 млрд грн
фото: СБУ

Низку важливих спецоперацій СБУ провела щодо учасників російської злочинної організації «Хімпром»

З початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ нейтралізувала понад 60 організованих угруповань, які зокрема займалися контрабандою важких наркотиків до Євросоюзу через Україну. У зловмисників вилучено гуртові партії «товару» на майже 2 млрд у гривневому еквіваленті, повідомляє пресслужба СБУ.

«Низку важливих спецоперацій СБУ провела щодо учасників російської злочинної організації «Хімпром». За координації спецслужб РФ цей наркосиндикат ще з 2014 року намагається розгорнути свою діяльність в Україні. Злочинна організація характеризується чіткою ієрархічною структурою та безумовним виконанням вказівок своїх керівників, які переховуються від правосуддя у Мексиці», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, розгалужена мережа учасників «Хімпрому» по всьому світу нараховує майже 1 тис. осіб, які щомісяця забезпечують нелегальні прибутки наркокартелю у розмірі понад $2 млн.

У серпні 2023 року у Київській та Сумській областях СБУ знешкодила «філію» Хімпрому. Серед затриманих – двоє експосадовців підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю, які входили до складу російського наркосиндикату.

«Зловмисники облаштували на території обох регіонів дві потужні нарколабораторії, які забезпечували промислове виробництво заборонених речовин для продажу в Україні та ЄС. Під час обшуків у зловмисників вилучено 23 тонни прекурсорів (речовин для виготовлення наркотиків) і майже 150 кг готових психотропів», – пише пресслужба.

Також у жовтні 2023 року СБУ спільно з правоохоронними органами Румунії ліквідувала контрабандний наркотрафік з Ірану до європейських країн.

Правоохоронці наголошують, у результаті комплексних заходів в Одесі затримано учасників міжнародного угруповання, які намагались переправити до Євросоюзу майже 200 кг іранського героїну під виглядом експорту фініків.

Крім того, наприкінці серпня цього року СБУ затримала чотирьох наркоділків, які завезли зі Східної Азії в Україну дві тонни заборонених речовин.

«Це були прекурсори для виробництва особливо небезпечних психотропів – PVP та мефедрону, які зловмисники перевозили під виглядом будівельних сумішей. За наявними даними, надалі фігуранти планували переправити «товар» до ЄС для продажу через власних наркодилерів», – додає пресслужба СБУ.

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до міжнародного наркобізнесу, і їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну організацію, фігуранти якої виготовляли понад 6000 «доз» «Альфа-PVP» щомісяця.

Раніше прокуратура повідомила про підозру іспанцю, який разом зі спільниками нібито організував схему збуту кокаїну в Києві.

Як повідомлялося, Служба безпеки затримала одного з наркоторгівців, який перевозив кокаїн з Латинської Америки в Україну у власному шлунку.

Теги: Європейський союз наркотики СБУ

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