З’явилися фото українських дронів, які «кошмарять» Москву

Дрон схеми «качка» вже неодноразово був помічений у небі над Москвою

Під час форуму, який присвячений річниці роботи проєкту «Армія дронів», українським урядовцям представили дрони, які уражають об’єкти Росії та літають на Москву. Про це повідомляє урядовий портал.

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На форумі показали два ударні дрони – UJ-22 Airborne від компанії «УкрДжет» та невідомий дрон схеми «качка», який вже неодноразово був помічений у небі над Москвою.

Загадковий дрон за аеродинамічною схемою «Качка»

Це перше фото українського ударного дрона, який українська армія та розвідка використовує для ураження цілей на території РФ, у тому числі й для ураження «центрів прийняття рішень» у Москві.

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При цьому про дрон UJ-22 Airborne було відомо і раніше. Він був представлений на виставці «Зброя та безпека» у 2021 році, а після початку повномасштабного російського вторгення використовувався ГУР МО для ураження цілей в Росії.

БПЛА UJ-22 Airborne від компанії «Укрджет»

Дані ж про ударний дрон за схемою «качка» відсутні. Невідомо, яку кількість корисного навантаження він здатний нести та на яку дальність бити. Але враховуючи залученість дрона цієї моделі до ураження цілей у Москві, його дальність роботи складає не менше 600 км.

Нагадаємо, що на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

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У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Міноборони РФ заявило про відбиття атаки «українських безпілотників» на Москву.