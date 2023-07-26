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З’явилися фото українських дронів, які «кошмарять» Москву

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
З’явилися фото українських дронів, які «кошмарять» Москву
Загадковий дрон за аеродинамічною схемою «Качка»
фото: урядовий портал

Дрон схеми «качка» вже неодноразово був помічений у небі над Москвою

Під час форуму, який присвячений річниці роботи проєкту «Армія дронів», українським урядовцям представили дрони, які уражають об’єкти Росії та літають на Москву. Про це повідомляє урядовий портал.

На форумі показали два ударні дрони – UJ-22 Airborne від компанії «УкрДжет» та невідомий дрон схеми «качка», який вже неодноразово був помічений у небі над Москвою.

Загадковий дрон за аеродинамічною схемою «Качка»
Загадковий дрон за аеродинамічною схемою «Качка»

Це перше фото українського ударного дрона, який українська армія та розвідка використовує для ураження цілей на території РФ, у тому числі й для ураження «центрів прийняття рішень» у Москві.

При цьому про дрон UJ-22 Airborne було відомо і раніше. Він був представлений на виставці «Зброя та безпека» у 2021 році, а після початку повномасштабного російського вторгення використовувався ГУР МО для ураження цілей в Росії.

БПЛА UJ-22 Airborne від компанії «Укрджет»
БПЛА UJ-22 Airborne від компанії «Укрджет»

Дані ж про ударний дрон за схемою «качка» відсутні. Невідомо, яку кількість корисного навантаження він здатний нести та на яку дальність бити. Але враховуючи залученість дрона цієї моделі до ураження цілей у Москві, його дальність роботи складає не менше 600 км.

Нагадаємо, що на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Міноборони РФ заявило про відбиття атаки «українських безпілотників» на Москву.

Теги: війна безпілотник Москва

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