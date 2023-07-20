Британська розвідка назвала ймовірну причину виходу РФ із «зернової угоди»

Росія замаскувала вихід із «зернової угоди» дезінформацією

Російська влада вже давно планувала відмовитися від продовження зернової угоди, і використала дезінформацію, щоб приховати справжню причину відмови. Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

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«17 липня Росія не продовжила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це фактично звело нанівець угоду, яка, попри війну, забезпечувала безпечний прохід суден, що вивозили зерно з України. Росія прагне стримувати всі торговельні судна з українських портів. Росія, ймовірно, ухвалила рішення вийти з цієї угоди деякий час тому, оскільки вирішила, що угода більше не відповідає її інтересам», – заявили у відомстві.

У міноборони додали, що Росія замаскувала це рішення дезінформацією, стверджуючи, що її вихід із угоди натомість пов’язаний із занепокоєнням, що цивільні судна знаходяться під загрозою через українські міни та що Україна використовувала зерновий коридор у військових цілях, не надавши доказів для цих тверджень.

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«19 липня міноборони Росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю. Російський Чорноморський флот, ймовірно, тепер братиме більш активну роль у зриві будь-якої торгівлі, яка триває. Однак ці операції з блокування російським флотом будуть під загрозою через українські надводні дрони та крилаті ракети берегової оборони», – додали у відомстві.

Нагадаємо, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень