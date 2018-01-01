Меркель хоче повністю відпрацювати четвертий термін на посаді канцлера

«Я належу до категорії людей, які виконують свої обіцянки», - заявила канцлер

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що соціал-демократи підтримають створення великої коаліції з християнським блоком і має намір очолювати цей уряд до наступних виборів. Про це політик заявила в ефірі передачі Berlin Direkt на телеканалі ZDF в неділю ввечері. «Так, я хочу виконувати повноваження повний термін... Я належу до



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Ангела Меркель

«Я належу до категорії людей, які виконують свої обіцянки», - заявила канцлер

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що соціал-демократи підтримають створення великої коаліції з християнським блоком і має намір очолювати цей уряд до наступних виборів.

Про це політик заявила в ефірі передачі Berlin Direkt на телеканалі ZDF в неділю ввечері.

«Так, я хочу виконувати повноваження повний термін... Я належу до категорії людей, які виконують свої обіцянки», - заявила канцлер.

У той же час запевнила, що вважає правильним давати іншим політикам шанс, оскільки усвідомлює, що «ще 12 років» канцлером їй не бути. Наразі головне – створити стабільний уряд, підкреслила вона. Меркель пообіцяла оголосити імена шести міністрів за квотою Християнсько-демократичного союзу до з'їзду партії 26 лютого, зауваживши, що серед них будуть і молоді політики, і досвідчені.

Коментуючи ситуацію з перестановками навколо посади міністра закордонних справ, що розігралися в минулу п'ятницю, Меркель заявила, що вона нормально працювала з Зігмаром Габріелем, але рішення про те, хто займе цей пост, залежить виключно від СДПН. Мартіну Шульцу ж вона побажала «по-людськи, всього хорошого».

Зазначимо, що голова німецьких соціал-демократів Мартін Шульц не захотів бути міністром закордонних справ у новому уряді Ангели Меркель.

Нагадаємо, 7 лютого йшлося про те, що представники німецьких політичних сил ХДС, ХСС та СДПН досягли прориву в переговорах про формування нової урядової коаліції.

Джерело: Укрінформ