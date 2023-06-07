Євросоюз вигадав новий план боротьби із нелегальними мігрантами

У плані містяться пропозиції щодо заходів щодо боротьби з контрабандою, поліпшення прикордонного контролю та повернення мігрантів-нелегалів

Єврокомісія представила у вівторок 6 червня план дій ЄС щодо міграційних шляхів у Західному Середземномор'ї та в Атлантиці. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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«У цьому плані містяться пропозиції щодо заходів боротьби з контрабандою, поліпшення прикордонного контролю, процесів повернення мігрантів-нелегалів та легальних шляхів. Це частина нашої стратегії Team Europe, яка працює з партнерами на всіх (міграційних) маршрутах, запобігаючи задля порятунку життів незаконні подорожі в ЄС», – заявила член Єврокомісії із внутрішніх справ Ільва Йохансон.

У Єврокомісії зазначають, що, незважаючи на заходи, вжиті Євросоюзом, державами-членами ЄС та його міжнародними партнерами, нелегальні мігранти продовжують прибувати, що «вимагає постійної пильності та конкретних оперативних заходів реагування».

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У плані дій пропонуються 18 цільових оперативних заходів, структурованих за двома напрямами. Перший напрямок у посиленні взаємодії з державами-партнерами у Північній Африці та в регіоні Сахеля щодо вирішення проблем міграції та протидії контрабанді. Другий – передбачає посилення оперативних заходів щодо пошуку та порятунку, процедур повернення мігрантів.

У Єврокомісії повідомили, що цей план подано у зв'язку з майбутніми засіданнями Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 8-9 червня та Європейської ради 29-30 червня. Цей план дій, йдеться у документі, доповнює поточну роботу, спрямовану інші основні міграційні шляхи до Європи, і може бути моделлю розробки аналогічних планів інших шляхів.

Нагадаємо, 6 червня Європейська комісія послабила обмеження на імпорт українських агротоварів до п'яти європейських країн та пообіцяла поступово їх скасувати. До 15 вересня 2023 року ЄС поступово скасовує виняткові та тимчасові запобіжні заходи, прийняті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Зокрема зазначається, що поетапна відмова дозволить значно покращити шляхи Солідарності та вирішити проблеми з експортом українського зерна.