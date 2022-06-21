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    Події в Україні

    Ворог атакував «Ураганами» село на Дніпропетровщині

    Противник обстріляв&nbsp;прикордонні території Зеленодольської громади - Ворог атакував «Ураганами» село на Дніпропетровщині
    Противник обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади
    фото з відкритих джерел

    Рашисти поцілили по житлових будинках

    Російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину. Ворог атакував «Ураганами» село в Широківській громаді. Про це повідомив голова обласної ради Дмитро Лукашук.

    «Криворізький район знову під ворожим вогнем. Протягом дня російські окупаційні війська з «Ураганів» обстріляли село Шестерня в Широківській громаді», – йдеться в повідомленні.

    Рашисти поцілили по житлових будинках, на даху одного з яких після обстрілу виявили касетний боєприпас. Точна кількість пошкоджених домоволодінь наразі встановлюється. Біля самого населеного пункту внаслідок обстрілу сталася пожежа, приблизна площа 3,5 га. Наразі пожежу ліквідовано.

    «Також вдень ворог поцілив по прикордонним територіям Зеленодольської громади. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав. Наразі ситуація в області стабільна. В усіх інших районах день минув мирно», – додав Лукашук.

    Нагадаємо, ввечері 21 червня російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинуло шість людей, ще троє отримали поранення.

    Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі). Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених.

    До слова, триває 118 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина село окупація #stoprussia
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    Ворог атакував «Ураганами» село на Дніпропетровщині