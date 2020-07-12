Гонконгський вчений відзначив зростання рівня заразності коронавірусу



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Декан медичної школи Університету Гонконга, професор Габріель Леунг Фото: South China Morning Post/May Tse

«Причиною може бути скасування заходів з соціального дистанціювання» – науковець

Гонконгський вчений Габріель Леунг заявив, що у штамі коронавірусу відбулася мутація і заразність Covid-19 збільшилася на 30%. Про це повідомляє South China Morning Post.

«Професор Габріель Леунг, декан медичної школи Університету Гонконга, сказав, що штам вірусу збільшив заразність на 30% завдяки мутації ДНК», – повідомили в ЗМІ.

За його словами, причиною може бути скасування заходів з соціального дистанціювання. Наразі кожен заражений може передати хворобу чотирьом іншим, про що свідчить міжнародне дослідження.

Нагадаємо, вчені з Інституту вірусології китайського міста Вухань провели дослідження і прийшли до висновку, що у перехворілих коронавірусною інфекцією нового типу виникають тривалі збої в роботі імунітету. У перехворілих на коронавірус ріень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання.

До слова, майже у 90 відсотків осіб, що перехворіли на коронавірус спостерігається ряд симптомів, супутніх захворювань, навіть через два місяці після одужання. Фахівці назвали результати дослідження «вкрай тривожними».

Як повідомлялося, Вірусолог після втечі з Китаю розповіла про «приховування правди» щодо коронавірусу.

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