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    У світі

    Гонконгський вчений відзначив зростання рівня заразності коронавірусу

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    <p>Декан медичної школи Університету Гонконга, професор Габріель Леунг</p> - Гонконгський вчений відзначив зростання рівня заразності коронавірусу

    Декан медичної школи Університету Гонконга, професор Габріель Леунг

    Фото: South China Morning Post/May Tse

    «Причиною може бути скасування заходів з соціального дистанціювання» – науковець

    Гонконгський вчений Габріель Леунг заявив, що у штамі коронавірусу відбулася мутація і заразність Covid-19 збільшилася на 30%. Про це повідомляє South China Morning Post.

    «Професор Габріель Леунг, декан медичної школи Університету Гонконга, сказав, що штам вірусу збільшив заразність на 30% завдяки мутації ДНК», – повідомили в ЗМІ.

    За його словами, причиною може бути скасування заходів з соціального дистанціювання. Наразі кожен заражений може передати хворобу чотирьом іншим, про що свідчить міжнародне дослідження.

    Нагадаємо, вчені з Інституту вірусології китайського міста Вухань провели дослідження і прийшли до висновку, що у перехворілих коронавірусною інфекцією нового типу виникають тривалі збої в роботі імунітету. У перехворілих на коронавірус ріень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання.

    До слова, майже у 90 відсотків осіб, що перехворіли на коронавірус спостерігається ряд симптомів, супутніх захворювань, навіть через два місяці після одужання. Фахівці назвали результати дослідження «вкрай тривожними».

    Як повідомлялося, Вірусолог після втечі з Китаю розповіла про «приховування правди» щодо коронавірусу.

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