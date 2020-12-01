Прем'єр-міністр Хорватії заразився коронавірусом

Тест Пленковича, зроблений на вихідних, був негативним

Наразі він перебуває на самоізоляції

Прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, у дружини Пленковича виявили коронавірус ще у суботу, але глава уряду тоді не мав жодних симптомів й отримав негативний результат тесту. Попри це він вирішив піти на самоізоляцію. Напередодні прем’єр здав повторний аналіз на Covid-19 й отримав позитивний результат.

Зазначається, що наразі Андрій Пленкович почуває себе добре і продовжує виконувати роботу дистанційно.

Нагадаємо, що столиця Хорватії почала масове тестування жителів на Covid-19.

В кінці жовтня у Хорватії посилили карантинні обмеження. Уряд заборонило продаж алкогольних напоїв вночі, а також обмежило кількість людей на масових заходах.

До слова, Литва планує продовжити карантин до середини грудня.

Нагадаємо, що з 7 листопада Литва запровадила карантин через Covid-19.

Також, Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

Крім того, Польща планує масове Covid-тестування населення.

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