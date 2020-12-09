Прем'єр Молдови заразився Covid-19

Тест, зроблений посадовцю через наявність симптомів хвороби, показав позитивний результат

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку захворів на коронавірус. Про це повідомляє сайт TV8.

Згідно з повідомленням уряду Молдови, прем’єр-міністр продовжить виконувати свої обов'язки дистанційно.

У понеділок, 7 грудня, Кіку взяв участь у щотижневій зустрічі з головою парламенту Зінаїдою Гречаний та чинним президентом Ігорем Додоном.

8 грудня в Молдові виявили 1709 випадків захворювання коронавірусом, загальна кількість заражених з початку пандемії збільшилася до 119 204 людей.

Нагадаємо, що міський голова Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус Covid-19.



