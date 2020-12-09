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    У світі

    Прем'єр Молдови заразився Covid-19

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    Іон Кіку - Прем'єр Молдови заразився Covid-19
    Іон Кіку
    Фото з відкритих джерел

    Тест, зроблений посадовцю через наявність симптомів хвороби, показав позитивний результат

    Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку захворів на коронавірус. Про це повідомляє сайт TV8.

    Згідно з повідомленням уряду Молдови, прем’єр-міністр продовжить виконувати свої обов'язки дистанційно.

    У понеділок, 7 грудня, Кіку взяв участь у щотижневій зустрічі з головою парламенту Зінаїдою Гречаний та чинним президентом Ігорем Додоном.

    8 грудня в Молдові виявили 1709 випадків захворювання коронавірусом, загальна кількість заражених з початку пандемії збільшилася до 119 204 людей.

    Нагадаємо, що міський голова Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус Covid-19.


    Теги: Молдова хвороби коронавірус
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