Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Співробітникам Єврокомісії заборонено користуватися TikTok: у чому справа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Співробітникам Єврокомісії заборонено користуватися TikTok: у чому справа
Застосунок соціальної мережі TikTok належить китайській компанії
фото з відкритих джерел

Керівництво ЄС занепокоєне, що Китай може використовувати свій застосунок для збору даних користувачів або просування своїх інтересів

Дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok із міркувань кібербезпеки. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, застосунок, який належить китайській компанії ByteDance, потрапив під пильну увагу з боку регуляторів та урядів через занепокоєння, що Китай може використовувати його для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон повідомив про таку заборону для співробітників Європейської комісії. Водночас він відмовився підтвердити, чи стикалися вони з будь-якими інцидентами, пов’язаними з використанням TikTok.

Крім цього, посадовець зазначив, що співробітники Ради ЄС також повинні видалити TikTok не лише з робочих, а й зі своїх особистих телефонів, які мають доступ до послуг Ради ЄС.

TikTok у відповідь на заяву висловив розчарування та здивування тим, що Комісія не зв’язалася з ними перед накладенням заборони.

Нагадаємо, що сенат США також схвалив заборону TikTok на телефонах і пристроях чиновників – з огляду на безпеку та приналежність цієї мережі китайським виробникам. А сенатор-республіканець Марко Рубіо виступив із ініціативою взагалі заборонити користування TikTok на території Сполучених Штатів.

Ранше повідомлялося, що уряд США вимагав видалити TikTok у Apple та Google.

Теги: Китай TikTok Єврокомісія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай та Росія є великими загрозами не лише для України, а й для світу
Новий союзник Росії? Про що свідчать останні заяви Китаю та чи варто хвилюватися
22 лютого, 13:37
Сумнівно, що події на фронті швидко зміняться
24 лютого буде звичайним військовим днем
21 лютого, 11:04
Беззуба політика Китаю стосовно найбільшого військового конфлікту сучасності, ризикує перетворити КНР на геополітичну бульбашку
24 лютого може обійтися без ракетних ударів
19 лютого, 15:47

Соціум

Москва стала Києвом: у Німеччині кафе перейменували на честь столиці України (фото)
Москва стала Києвом: у Німеччині кафе перейменували на честь столиці України (фото)
Папа Римський одягнув браслет зі сталі «Азовсталі» (фото)
Папа Римський одягнув браслет зі сталі «Азовсталі» (фото)
«Ні російському терору». У Болгарії пройшли мітинги на підтримку України (фото)
«Ні російському терору». У Болгарії пройшли мітинги на підтримку України (фото)
Туреччина потонула у величезних горах будівельного сміття (відео)
Туреччина потонула у величезних горах будівельного сміття (відео)
Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках»
Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках»
У Данії відбувся молебень за мир в Україні (фото, відео)
У Данії відбувся молебень за мир в Україні (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9596
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8146
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7135
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6969
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6696
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту