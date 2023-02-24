Співробітникам Єврокомісії заборонено користуватися TikTok: у чому справа

Керівництво ЄС занепокоєне, що Китай може використовувати свій застосунок для збору даних користувачів або просування своїх інтересів

Дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok із міркувань кібербезпеки. Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією видання, застосунок, який належить китайській компанії ByteDance, потрапив під пильну увагу з боку регуляторів та урядів через занепокоєння, що Китай може використовувати його для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон повідомив про таку заборону для співробітників Європейської комісії. Водночас він відмовився підтвердити, чи стикалися вони з будь-якими інцидентами, пов’язаними з використанням TikTok.

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Крім цього, посадовець зазначив, що співробітники Ради ЄС також повинні видалити TikTok не лише з робочих, а й зі своїх особистих телефонів, які мають доступ до послуг Ради ЄС.

TikTok у відповідь на заяву висловив розчарування та здивування тим, що Комісія не зв’язалася з ними перед накладенням заборони.

Нагадаємо, що сенат США також схвалив заборону TikTok на телефонах і пристроях чиновників – з огляду на безпеку та приналежність цієї мережі китайським виробникам. А сенатор-республіканець Марко Рубіо виступив із ініціативою взагалі заборонити користування TikTok на території Сполучених Штатів.

Ранше повідомлялося, що уряд США вимагав видалити TikTok у Apple та Google.