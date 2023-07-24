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Смерть російського пропагандиста на Донбасі. Міжнародна організація журналістів здивувала заявою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Смерть російського пропагандиста на Донбасі. Міжнародна організація журналістів здивувала заявою
Із перших днів березня 2014 року Журавльов розпалював у Донецьку війну, а потім убивав та грабував жителів Донбасу
фото з відкритих джерел

Міжнародна організація журналістів називає російського пропагандиста-бойовика Журавльова «журналістом» та вимагає розслідувати його смерть

Міжнародна та Європейська федерації журналістів виступили із заявою, в якій вимагають розслідувати смерть Ростислава Журавльова. Вони називають його «військовим кореспондентом російського державного агентства «РИА Новости» і стверджують, що він постраждав під час українського удару на півдні Запорізької області 22 липня. Про це йдеться у повідомленні федерації.

«Міжнародна та Європейська федерації журналістів (IFJ/EFJ) приєднується до своєї російської філії – Профсоюзу журналістів і працівників ЗМІ (JMWU) – у закликах негайного розслідування смерті Журавльова», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що пропагандист кремлівського видання «РИА Новости» Ростислав Журавльов загинув на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. За словами росіян, Журавльов нібито вбив осколок касетного боєприпасу. Він приїхав на тимчасово окуповану територію Запоріжжя саме для того, аби знімати матеріал про цей засіб ураження. Травми різних ступенів тяжкості тоді ж отримали фотокореспондент «РИА Новости» Костянтин Михальчевський, кореспондент «Известий» Роман Польшаков і телеоператор Дмитро Шиков.

IFJ та EFJ заявили: «Ми висловлюємо жаль з приводу смерті ще одного журналіста в цьому смертоносному конфлікті та закликаємо владу негайно розслідувати вбивство Журавльова. Ми закликаємо ворогуючі сторони забезпечити журналістів найкращим можливим захистом, щоб дозволити їм безпечно виконувати свої обов’язки».

Жаль з приводу загибелі Журавльова висловила генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле. Вона закликала «сторони конфлікту» дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, включно з резолюцією 2222 Ради Безпеки ООН про захист журналістів, представників медіаструктур та пов’язаного з ними персоналу в умовах конфлікту. Наголосимо, що за весь час повномасштабної агресії Росії проти України росіяни вбили 56 українських журналістів.

Нагадаємо, що 22 липня ЗСУ ліквідували російського пропагандиста – військкора Ростислава Журавльова. 

Ростислав Журавльов був одним із провідних російських «воєнкорів», які супроводжували так звану «СВО» на окупованій території України. У липні 2022 року він отримав спеціальний приз російської премії «Золоте перо» за «сміливість при виконанні журналістського обов’язку». Ростислав Журавльов ще з 2014 року брав участь в агресії проти України.

Теги: війна журналіст пропагандист

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