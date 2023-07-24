Європарламент закликав прихистити військових РФ, які відмовляються брати участь у війні

Депутати кажуть, що «обов'язком ЄС та його держав-членів є захист військовослужбовців Рф, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті»

Керівництво ЄС закликають виявляти більшу прихильність до захисту і надання притулку російським військовим, які не хочуть брати участь у війні

Депутати Європейського парламенту закликали керівництво ЄС виявляти більшу прихильність до захисту і надання притулку російським військовослужбовцям, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті. Про це йдеться у міжпартійному листі, з яким ознайомилася RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

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Автори листа, адресованого президенту Євроради Шарлю Мішелю, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю, вважають, що «обов'язком Європейського Союзу та його держав-членів є захист російських військовослужбовців, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті, і надання їм притулку».

У листі автори звертають увагу на те, що російське військове командування створило 13 незаконних таборів для утримання під вартою в окупованих Луганській і Донецькій областях, в яких утримуються понад 600 росіян, які відмовилися брати участь у російській загарбницькій війні проти України.

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На початку квітня 2022 року і пізніше Шарль Мішель закликав російських солдатів дезертувати та пообіцяв їм притулок.

«Якщо ви не хочете вбивати своїх українських братів і сестер, якщо ви не хочете бути злочинцями, киньте зброю, припиніть воювати, залиште поле бою», – звернувся Мішель до росіян у Страсбурзі.

У своєму відкритому листі депутати Європарламенту висловлюють стурбованість тим, що в Росії можуть відбутися подальші хвилі мобілізації, що може призвести до збільшення «кількості звернень росіян з проханням про надання притулку і статусу біженця в країнах-членах ЄС». Підписанти листа зазначають, що хоча право на відмову від військової служби з міркувань совісті закріплено в Конституції Російської Федерації з 1993 року, військове керівництво на практиці відмовляє призовникам у цьому праві.

Наприкінці свого листа депутати Європарламенту звертаються до лідерів ЄС із закликом вжити подальших заходів для «спільної візової політики" в країнах-членах ЄС, для «коригування керівних принципів видачі в'їзних віз» і для вивчення процедур надання притулку російським громадянам, які покидають свою країну через відмову служити в російських збройних силах.

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Окрім ініціатора листа, депутата від Соціал-демократичної партії Німеччини Удо Буллманна, серед перших підписантів – депутат Європарламенту від соціал-демократів Дітмар Кестер, дослідниця миру і конфліктів Ханна Нойманн, яка представляє «зелених» у Європарламенті, а також Чарльз Геренс з ліберально-демократичної партії Люксембургу, португальська зовнішньополітична діячка Ізабель Сантуш з соціал-демократичної партії PS і Мігель Урбан Креспо, іспанський соціал-демократ, який представляє Соціал-демократичну партію.

Зазначимо, Національний суд Франції у справах притулку (CNDA) ухвалив, що росіяни, які ухиляються від мобілізації для участі у війні в Україні, а також дезертувати, можуть отримати статус біженця в країні.

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