Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську
Окупанти заявили, що влучили в пункт дислокації бригади ЗСУ
У російському міноборони підтвердили ракетний удар по Краматорську. Крім того, відомство зробило цинічну заяву, що загиблі (серед яких діти) були війьковими ЗСУ, передають росЗМІ.
Росіяни назвали своє влучання у місцеве кафе «поразкою пункту тимчасової дислокації командного складу 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ».
Нагадаємо, на даний момент відомо про щонайменше 10 загиблих і понад 60 постраждалих внаслідок російського обстрілу. Серед жертв – діти. Також поранено восьмимісячного малюка. Рятувальники й досі продовжують розбирати завали.
За уточненими даними, росіяни вдарили по Краматорську ракетами «Іскандер». Серед загиблих – 17-річна дівчина та 14-річні сестри.
До слова, триває 490-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.
Коментарі — 0