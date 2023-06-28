Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську

Ракетний удар по Краматорську, 27 червня 2023 року

Окупанти заявили, що влучили в пункт дислокації бригади ЗСУ

У російському міноборони підтвердили ракетний удар по Краматорську. Крім того, відомство зробило цинічну заяву, що загиблі (серед яких діти) були війьковими ЗСУ, передають росЗМІ.

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Росіяни назвали своє влучання у місцеве кафе «поразкою пункту тимчасової дислокації командного складу 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ».

Нагадаємо, на даний момент відомо про щонайменше 10 загиблих і понад 60 постраждалих внаслідок російського обстрілу. Серед жертв – діти. Також поранено восьмимісячного малюка. Рятувальники й досі продовжують розбирати завали.

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За уточненими даними, росіяни вдарили по Краматорську ракетами «Іскандер». Серед загиблих – 17-річна дівчина та 14-річні сестри.

До слова, триває 490-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.