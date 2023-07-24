Відтік капіталу з Росії з початку війни досяг рекордного значення

У відносному вираженні темпи вивезення капіталу досягли 13% ВВП і побили усі можливі рекорди

Російська економіка після початку війни з Україною пережила безпрецедентну в новітній історії втечу капіталу, попри санкції, що ускладнили розрахунки із зовнішнім світом, та жорсткі валютні обмеження від Центрального банку РФ. Про це повідомляє російський Telegram-канал.

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Сукупний чистий відтік капіталу з країни з лютого 2022 по червень 2023 досяг $253 млрд, випливає з підрахунків Центру макроекономічного аналізу та прогнозування і статистики Центробанку.

За 2022 рік, за даними Центру макроекономічного аналізу та прогнозування, із Росії пішло $239 млрд – вчетверо більше, ніж роком раніше (ця сума включає $13 млрд за довоєнний січень).

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У першій половині 2023 року відтік становив додаткові $27 млрд. У відносному вираженні темпи вивезення капіталу досягли 13% ВВП і побили усі можливі рекорди. Так, у 2008 році, на тлі світової фінансової кризи, і у 2014 році, після анексії Криму, це було близько 11% ВВП (близько $150 млрд на рік).

Нагадаємо, за 17 місяців війни Китай продав Росії, зокрема, бронежилети, оптичні приціли для тепловізорів і дрони. Усе це використовують у війні проти України. Водночас імпорт китайських товарів в Україну різко скоротився.

До слова, німецькі економісти максимально занепокоєні через те, що у країні насувається хвиля банкрутств. Для менеджерів цифри говорять більше ніж слова. На цей час 26% компаній середнього розміру розглядають можливість відмовитися від власного бізнесу.