Міжнародні розслідувачі назвали головного корупціонера 2021 року

Олександр Лукашенко очолює Білорусь із 1994 року, його називають «останнім диктатором Європи»

Журі обрали Лукашенка з рекордних 1167 претендентів

Центр дослідження корупції та організованої злочинності обрав людиною 2021 року самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за його внесок у «розвиток організованої злочинності та корупції». Про це повідомляє пресслужба OCCRP.

Головного корупціонера обирала колегія з шести журналістів та експертів у сфері протидії корупції. За звання змагалися 1167 кандидатів. У фінал, крім Лукашенка, потрапили експрезидент Афганістану Ашраф Гані, президент Сирії Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та ексканцлер Австрії Себастьян Курц.

В OCCRP пишуть, що вперше за десятиліття існування премії головного корупціонера обрали одноголосно. Експерти визнали, що за останній рік Лукашенко:

направив гроші з бюджету олігархам, близьким до родини політика;

наказав перехопити пасажирський літак Ryanair із білоруським опозиціонером Романом Протасевичем, порушивши міжнародні закони про авіацію;

спровокував міграційну кризу, заманивши мігрантів до кордонів Білорусі з ЄС;

розповсюджував дезінформацію про коронавірус та ліки.

Лукашенко очолює Білорусь із 1994 року, його називають «останнім диктатором Європи». Після президентських виборів-2020 проти Лукашенка та його оточення низка країн ЄС запровадила санкції. Так, політик спровокував міграційну кризу саме як помсту за санкції.

Звання «корупціонер року» раніше отримували президент Бразилії Жаїр Болсонару (2020), експрем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат (2019), президент Росії Володимир Путін (2014).

До слова, Лукашенко хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі.

Також відомо, що Лукашенко прибирає з конституції Білорусі без’ядерний та нейтральний статус.

Додамо, що Путін та Лукашенко зустрінуться перед Новим роком, 28-29 грудня у Санкт-Петербурзі.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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