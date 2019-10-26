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    У світі

    Могильні плити з портретами померлих знайшли в підлозі торгового центру (відео)

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    Могильні плити з портретами померлих знайшли в підлозі торгового центру (відео)
    Скріншот з відео

    Виявити надгробки вдалося лише після завершення ремонту

    Підлога торгового центру в казахстанському Усть-Каменогорську виявилася викладена фрагментами могильних плит.

    Про це повідомляє видання Tengri News.

    На опублікованому відеозапису в мозаїці підлоги видно фрагменти надгробків з портретами. Майстерня, яка виконувала роботи заявила, що використані пам’ятники були викуплені, бо їх не збиралися встановлювати на місця поховань.

    Адміністрація ТЦ повідомила, що в будівлі йшов ремонт і на брудній підлозі фрагментів портретів було непомітно. Виявити їх вдалося лише після завершення ремонту.

    Нагадаємо, в Росії подружжя займалися сексом в салоні літака вітчизняного авіаперевізника, незважаючи на пасажирів, які сидять поруч.

    Казахстан ремонт
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