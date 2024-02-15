Нардеп Дмитрук вніс заставу за священнослужителя Московської церкви в Україні

Суддя призначив Павлу запобіжний захід у 121 тис. грн і носіння електронного браслета

Народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за насельника Києво-Печерської лаври архідиякона Павла (Музичука). Про це нардеп повідомив у Telegram.

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«Заставу внесено», – написав він.

Дмитрук повідомив, що заставу за архідиякона Павла внесено фото: скріншот

13 лютого у Солом’янському райсуді Києва відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу ієродиякону Києво-Печерської лаври Павлу (Музичку).

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Суддя призначив Павлу запобіжний захід у 121 тис. грн і носіння електронного браслета.

Як повідомлялося, Служба безпеки України повідомила про підозру клірику Української православної церкви (МП), який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі.

За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Під виглядом «акцій протесту» клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, понад десять мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій. На підставі одержаних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.

До слова, адвокат колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла Микита Чекман подав до суду на нового намісника Лаври архімандрита Авраамія.