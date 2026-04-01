Суд заблокував будівництво бальної зали Трампа в Білому домі

Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп розкритикував рішення суду

Федеральний окружний суддя у Вашингтоні видав судову заборону на продовження масштабного проєкту Дональда Трампа з будівництва бальної зали площею 8 400 кв. м. на території Білого дому. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Проєкт вартістю $400 млн, заради якого вже було знесено історичне Східне крило, опинився під загрозою через відсутність офіційного схвалення Конгресу. Суддя наголосив, що президент є лише розпорядником Білого дому для майбутніх поколінь, а не його власником, і жоден закон не дає йому повноважень одноосібно змінювати вигляд історичної пам'ятки такого масштабу.

Позов проти адміністрації подав Національний фонд охорони історичної спадщини, представники якого наполягають на проведенні незалежних експертиз та отриманні дозволу від законодавців. Рішення суду було оприлюднене за два дні до того, як профільна комісія мала фіналізувати план забудови. Хоча суддя призупинив дію свого рішення на 14 днів через можливі логістичні труднощі вже розпочатих робіт, він відкинув аргументи уряду про те, що зупинка будівництва загрожуватиме національній безпеці. Водночас будь-які роботи, необхідні суто для забезпечення безпеки об'єкта, залишаються дозволеними.

Сам Дональд Трамп розкритикував судову постанову в соціальних мережах, наголосивши, що проєкт фінансується за рахунок приватних пожертв і не коштує платникам податків жодної центри. Адміністрація президента вже подала апеляцію, намагаючись довести, що попередні глави держави також проводили реконструкції без прямої згоди Конгресу. Однак суддя скептично поставився до порівняння будівництва величезної зали на 999 осіб із дрібними ремонтами минулих років, назвавши нинішні роботи безпрецедентним втручанням у вигляд культового символу нації.

Для Трампа це рішення стало серйозною юридичною перешкодою у його спробах залишити тривалий архітектурний слід у Білому домі. Попри те, що наземна фаза будівництва мала розпочатися вже у квітні, подальша доля проєкту тепер залежить від результатів апеляційного розгляду та позиції Конгресу. Ситуація також створює додаткові політичні ризики для Республіканської партії на тлі наближення проміжних виборів у листопаді.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що проєкт будівництва бального залу в Білому домі повинен бути продовжений із міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною.

