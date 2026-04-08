Суд обрав запожіний захід нападнику на військового ТЦК у Харкові

Підозрюваний поранив військового ножем і кидав гранати, але уникнув тримання під вартою

У Харкові суд обрав запобіжний захід 56-річному чоловіку, якого підозрюють у нападі на військовослужбовця ТЦК, призначивши йому цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє «Главком».

Обставини нападу та затримання

За даними слідства, інцидент стався 6 квітня під час перевірки документів. Руслан Галізманов поранив військового ножем у живіт, а також застосував пневматичний пістолет і кидав у бік групи оповіщення тренувальні гранати.

Після нападу чоловік намагався втекти, однак його затримали правоохоронці. Військовослужбовця госпіталізували, він переніс операцію і нині перебуває у стані середньої тяжкості.

Рішення суду і кваліфікація справи

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці. Підозрюваному інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, за що може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Позиція підозрюваного

Під час засідання Галізманов заявив, що шкодує про скоєне та пояснив свої дії необхідністю доглядати за матір’ю. «Я не збираюсь тікати, я буду виконувати всі вимоги суду. Я не можу покинути маму. Ми живемо разом, на жаль наша родина складається всього з двох людей – я і мама. Більше у нас нікого немає, про неї ніхто не попіклується», – сказав він.

Чоловік також стверджував, що не мав наміру застосовувати гранати проти військових і носив їх «про всяк випадок».

Позиції сторін у суді

Захист наполягав, що підозрюваний міг не розпізнати представників ТЦК, а також вказував на стан здоров’я його матері як підставу для м’якшого запобіжного заходу. Адвокат Дмитро Ципліцький заявив, що група оповіщення діяла без належного інформування, а його клієнт не мав можливості ідентифікувати осіб як військових.

Водночас сторона обвинувачення наполягала на суворішому запобіжному заході. Прокурор Арсеній Єрьомін заявив, що підозрюваний усвідомлював, що перед ним військовослужбовці ТЦК, і діяв з метою уникнення перевірки документів.

За його словами, група оповіщення мала опізнавальні знаки, а сам підозрюваний не мав при собі військово-облікових документів, що могло стати мотивом для втечі та подальшого нападу.

Нагадаємо, що військовослужбовець ТЦК та СП має право застосувати зброю у разі реального нападу, який становить загрозу його життю.