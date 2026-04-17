Справа на мільйон: заступника командира 58 бригади відправили за грати із рекордною заставою

Лариса Голуб
Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади
Полковника 58 мотопіхотної бригади Максима Бобровського взяли «на гарячому» під час отримання грошей

Правоохоронці викрили на корупційній схемі заступника командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Офіцера підозрюють в отриманні грошей за вплив на прийняття рішення щодо переведення військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, полковник Максим Бобровський на початку березня 2024 року висунув вимогу військовослужбовцю іншої частини. За $4000 він обіцяв посприяти у його переведенні до своєї військової частини. Передача грошей відбувалася у два етапи.

«16 квітня 2026 року під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі $2000 полковник був затриманий на гарячому працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Яке покарання світить

Полковнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Як альтернативу суддя визначив заставу у розмірі майже мільйон гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Якщо провину полковника буде доведено, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із конфіскацією майна.

Реакція бригади

У 58 окремій мотопіхотній бригади імені гетьмана Івана Виговського вже прокоментували інцидент та закликали всіх утримуватися від поширення неперевіреної інформації, чуток та спекуляцій, які можуть зашкодити об'єктивному розслідуванню.

«Командування бригади повністю підтримує та всіляко сприяє проведенню досудового розслідування. Ми зацікавлені в швидкому, всебічному та об'єктивному встановленні всіх обставин справи», – заявили в бригаді.

Зауважимо, що 58 окрема мотопіхотна бригада продовжує утримувати визначені рубежі оборони на Харківському напрямку та сумлінно виконує поставлені бойові (спеціальні) завдання.

«Главком» писав, що НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $68 тис. 

За даними слідства, посадовець отримав кошти від двох громадян: по $34 тис. з кожного – за «вирішення питання» щодо їх зняття з розшуку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також йшлося про подальше оформлення відстрочки від мобілізації та непритягнення до відповідальності після отримання фіктивних документів.

