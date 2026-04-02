В окупованому Криму чоловік отримав покарання за мем з фразою «М*скаль – не людина»

Судакський міський суд в анексованому Криму відправив на два роки колонії-поселення 61-річного пенсіонера

Окупаційне правосуддя в Криму продовжує полювання на незгодних. Так званий Судацький міський «суд» виніс вирок пенсіонеру, який відкрито не підтримував повномасштабне вторгнення РФ. Чоловіка відправили за ґрати на два роки за «заклики до екстремізму». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Медіазону.

Окупаційні силовики інкримінували чоловікові зберігання та розповсюдження «забороненого контенту». Головним доказом у справі став його власний комп'ютер, на якому він з 2022 по 2023 рік зберігав:

Фото та відеоматеріали, які окупанти назвали «антиросійськими»;

Меми, зокрема зображення з підписом «М*скаль не людина», що стало формальним приводом для статті про екстремізм.

Повідомляється, що серед збережених пенсіонером файлів було зображення з українськомовним текстом: «Я вбив людину, Ісусе… М*скаль – не людина, а зла тупа істота. Вбий ще одного :)))».

У справі йдеться, що чоловік переслав цю картинку собі на телефон, а 8 лютого 2024 року опублікував її на своїй Facebook-сторінці. Російські силовики звинуватили українця у закликах «до вчинення насильницьких дій щодо групи осіб, виділеної за ознакою національності – росіяни».

Чоловік нібито визнав провину і попросив розглянути його справу в особливому порядку. Пенсіонеру призначили два роки позбавлення волі, а також забрали телефон і компʼютер.

Варто зауважити, що у листопаді 2024 року той же Судакський суд призначив чоловікові 40 тис. рублів штрафу за протоколом про «дискредитацію» російської армії. Його склали через опубліковані у соцмережі фото із «символікою організації Українських націоналістів».

