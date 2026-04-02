В окупованому Криму чоловік отримав покарання за мем з фразою «М*скаль – не людина»

Лариса Голуб
Лариса Голуб
В окупованому Криму чоловік отримав покарання за мем з фразою «М*скаль – не людина»
Окупаційний Судацький міський суд
Судакський міський суд в анексованому Криму відправив на два роки колонії-поселення 61-річного пенсіонера

Окупаційне правосуддя в Криму продовжує полювання на незгодних. Так званий Судацький міський «суд» виніс вирок пенсіонеру, який відкрито не підтримував повномасштабне вторгнення РФ. Чоловіка відправили за ґрати на два роки за «заклики до екстремізму». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Медіазону.

Окупаційні силовики інкримінували чоловікові зберігання та розповсюдження «забороненого контенту». Головним доказом у справі став його власний комп'ютер, на якому він з 2022 по 2023 рік зберігав:

  • Фото та відеоматеріали, які окупанти назвали «антиросійськими»;
  • Меми, зокрема зображення з підписом «М*скаль не людина», що стало формальним приводом для статті про екстремізм.

Повідомляється, що серед збережених пенсіонером файлів було зображення з українськомовним текстом: «Я вбив людину, Ісусе… М*скаль – не людина, а зла тупа істота. Вбий ще одного :)))».

У справі йдеться, що чоловік переслав цю картинку собі на телефон, а 8 лютого 2024 року опублікував її на своїй Facebook-сторінці. Російські силовики звинуватили українця у закликах «до вчинення насильницьких дій щодо групи осіб, виділеної за ознакою національності – росіяни».

Чоловік нібито визнав провину і попросив розглянути його справу в особливому порядку. Пенсіонеру призначили два роки позбавлення волі, а також забрали телефон і компʼютер.

Варто зауважити, що у листопаді 2024 року той же Судакський суд призначив чоловікові 40 тис. рублів штрафу за протоколом про «дискредитацію» російської армії. Його склали через опубліковані у соцмережі фото із «символікою організації Українських націоналістів».

«Главком» писав, що російська судова система винесла безпрецедентно жорсткий вирок громадянину Німеччини, карнавальному скульптору Жаку Тіллі, відомому своїми політичними карикатурами. За створення сатиричних образів Володимира Путіна митця засудили до 8,5 років колонії суворого режиму. Повідомляється, що німецький скульптор Жак Тіллі участі у судовому засіданні не брав. Але це не завадило російським суддям визнати його винним. 

Нагадаємо, найбільш віддані донедавна прихильники війни проти України починають втрачати віру в перемогу та покладають відповідальність за поразки безпосередньо на Володимира Путіна. Справжній резонанс у російському медіапросторі викликала заява відомого російського пропагандиста Іллі Ремесла. У повідомленні в Telegram під назвою «П'ять причин, чому я перестав підтримувати Володимира Путіна», пітерський адвокат розкритикував диктатора за провал вторгнення в Україну. 

Раніше повідомлялось, що російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю. Повідомляється, що дівчину утримували в колонії у місті Кінешма. У суді вона цитувала вірші Шевченка, потім вона говорила про Україну та російське повномасштабне вторгнення.

