Резонансна ДТП. Суд виніс вирок доньці нардепа Ар’єва

Прокуратура вимагала реальний строк і заявляла про наркотики, однак суд призначив лише умовне покарання

Оболонський районний суд Києва виніс вирок Ярині Ар’євій – доньці народного депутата Володимира Ар'єва – у справі про ДТП, у якій постраждала людина. 13 квітня суд визнав Ярину Ар’єву винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження. Про це повідомляє «Главком».

Їй призначили п’ять років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки. Водночас суд звільнив її від відбування основного покарання з іспитовим строком на три роки.

Прокуратура просила суворіше покарання – 6,5 року позбавлення волі та восьмирічну заборону керувати транспортом. Обвинувачення також наполягало, що на момент аварії Ар’єва перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

Однак суд зазначив, що надані докази підтверджують наявність у біологічному зразку метаболіту канабіноїдів та окремих клінічних проявів, але цього недостатньо, щоб поза розумним сумнівом встановити стан сп’яніння саме в момент керування авто.

Після вироку суд також скасував арешт на автомобіль Volkswagen Polo, накладений у грудні 2022 року. Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова повідомила, що рішення буде оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що ДТП за участю Ярини Ар’євої сталося 27 листопада 2022 року в Києві. За версією слідства, вона, керуючи автомобілем Volkswagen Polo, скоїла наїзд на жінку на пішохідному переході. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, зокрема переломи кінцівок, щелепи, плечової кістки та черепно-мозкову травму.

У травні 2023 року Ар’євій повідомили про підозру. Водночас розгляд справи по суті в суді розпочався лише восени 2024 року. Батько обвинуваченої, народний депутат Володимир Ар’єв, раніше заявляв, що не визнає провини доньки та називав кримінальне переслідування політично мотивованим.