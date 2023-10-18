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Україна більше не визнаватиме молдовську мову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна більше не визнаватиме молдовську мову
фото з відкритих джерел

Відтепер буде визнаватися лише румунська мова, як єдина офіційна мова

На спільному засіданні урядів України та Румунії було прийнято рішення не визнавати молдовську мову. Офіційною буде лише румунська. Про це заявив премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку на спільному з українським колегою Денисом Шмигалем брифінгу, передає «Укрінформ».

«На спільному засіданні було прийнято рішення, що відтепер буде визнаватися лише румунська мова, як єдина офіційна мова. Я знаю, що треба ще зробити деякі законодавчі кроки, у тому числі, треба повідомити про це Європейську Раду, але разом ми сьогодні домовилися про це; це рішення було сьогодні прийнято», – зазначив Чолаку.

Премʼєр подякував українському колезі за відкритість у зусиллях щодо невизнання «так званої молдовської мови», підкресливши, що з цього моменту існує лише одна офіційна мова – румунська.

«Я вважаю, що цим рішенням українського уряду винахід Російської Федерації був викреслений», – додав він.

Нагадаємо, 16 березня молдовський парламент схвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську.

Теги: Молдова Румунія Україна

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