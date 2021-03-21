Монахів на горі Афон почали вакцинувати від коронавірусу

Початок вакцинації на Афоні було заплановано ще на минулу середу, проте через погодні умови, а саме сильний вітер, прибуття вакцини відклали

На горі Афон – найбільшому у світі осередку православного чернецтва – почалася вакцинація проти Covid-19.

Човен берегової охорони доставив перші 400 доз вакцини Pfizer 19 березня, і вакцинація почалася негайно, повідомляє грецьке агентство церковних новин Romfea.

Пункт вакцинації відкрили в центрі здоров'я у селищі Каріес, де розташована духовна і місцева світська адміністрація Афонської чернечої держави.

Щеплення отримали перші 36 монахів, а також співробітники монастирів. Першим вакцинували ігумена монастиря Есфігмену, архімандрита Варфоломія, за ним пішли ченці з монастирів Івірон, Кутлумуш і Симонопетра, які спеціально прибули до Каріеса.

Початок вакцинації на Афоні було заплановано ще на минулу середу, проте через погодні умови, а саме сильний вітер, прибуття вакцини відклали.

Видання зазначає, що монахи очікували на вакцинацію, а про щеплення просили навіть деякі з тих, хто вже заразився коронавірусом.

Перший випадок коронавірусу зафіксували на Афоні торік у ченця з монастиря Ксенофонта в західній частині Афонського півострова. Інфікований подорожував до Шотландії та Англії на початку березня 2020 року. У трьох ченців, які супроводжували його в поїздці, згодом також виявилися позитивні тести на коронавірус.

Гора Афон закрита для відвідування з початку грудня минулого року. Заборона на в'їзд паломників діє до 30 березня.

До слова, церква Московського патріархату в Україні спровокувала в соцмережах кампанію проти «примусової вакцинації», яку начебто готує українська влада.

Також у Рівному, попри стрімке зростання кількості хворих на коронавірус, духовенство Російської православної церкви в Україні цієї неділі хоче провести багатолюдну хресну ходу.

Раніше керівники Російської православної церкви в Україні оголосили про намір провести 21 березня хресну ходу у Києві, незважаючи на карантинні обмеження, що діють у місті.

Зауважимо що в липні минулого року святкування річниці Хрещення Київської Русі відбулися без традиційного хресного ходу вірян Російської православної церкви в Україні.