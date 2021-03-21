У прем'єра Пакистану через два дні після щеплення виявили коронавірус
У МОЗ країни пояснили, що прем'єр-міністр «не був повністю вакцинований», коли заразився коронавірусом
Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан перейшов на самоізоляцію після того, як у нього підтвердили зараження коронавірусом.
Про це повідомляє Dawn.
«Прем'єр-міністр Імран Хан отримав позитивний результат тесту на Covid-19 та самоізолювався вдома», – заявив помічник глави уряду з питань охорони здоров’я Фейсал Султан.
Це повідомлення з'явилося через два дні після того, як прем’єр Пакистану зробив перше щеплення вакциною проти Covid-19.
У МОЗ країни пояснили, що прем'єр-міністр «не був повністю вакцинований», коли заразився коронавірусом.
«Першу дозу він отримав лише два дні тому, що занадто рано, аби будь-яка вакцина стала ефективною. Антитіла виробляються через 2-3 тижні після отримання другої дози вакцини від Covid-19», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на Covid-19 на 13 день після щеплення вакциною Covishield.