У прем'єра Пакистану через два дні після щеплення виявили коронавірус

У МОЗ країни пояснили, що прем'єр-міністр «не був повністю вакцинований», коли заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан перейшов на самоізоляцію після того, як у нього підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Dawn.

«Прем'єр-міністр Імран Хан отримав позитивний результат тесту на Covid-19 та самоізолювався вдома», – заявив помічник глави уряду з питань охорони здоров’я Фейсал Султан.

Це повідомлення з'явилося через два дні після того, як прем’єр Пакистану зробив перше щеплення вакциною проти Covid-19.

У МОЗ країни пояснили, що прем'єр-міністр «не був повністю вакцинований», коли заразився коронавірусом.

«Першу дозу він отримав лише два дні тому, що занадто рано, аби будь-яка вакцина стала ефективною. Антитіла виробляються через 2-3 тижні після отримання другої дози вакцини від Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на Covid-19 на 13 день після щеплення вакциною Covishield.