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    У прем'єра Пакистану через два дні після щеплення виявили коронавірус

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    Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан перейшов на самоізоляцію - У прем'єра Пакистану через два дні після щеплення виявили коронавірус
    Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан перейшов на самоізоляцію

    У МОЗ країни пояснили, що прем'єр-міністр «не був повністю вакцинований», коли заразився коронавірусом

    Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан перейшов на самоізоляцію після того, як у нього підтвердили зараження коронавірусом.

    Про це повідомляє Dawn.

    «Прем'єр-міністр Імран Хан отримав позитивний результат тесту на Covid-19 та самоізолювався вдома», – заявив помічник глави уряду з питань охорони здоров’я Фейсал Султан.

    Це повідомлення з'явилося через два дні після того, як прем’єр Пакистану зробив перше щеплення вакциною проти Covid-19.

    У МОЗ країни пояснили, що прем'єр-міністр «не був повністю вакцинований», коли заразився коронавірусом.

    «Першу дозу він отримав лише два дні тому, що занадто рано, аби будь-яка вакцина стала ефективною. Антитіла виробляються через 2-3 тижні після отримання другої дози вакцини від Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на Covid-19 на 13 день після щеплення вакциною Covishield.

    До слова, в Україні вакцинували вже понад 100 тисяч осіб.

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    Теги: Пакистан щеплення вакцинація коронавірус
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