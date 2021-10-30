Москва заявляє, що в українському селі «проживають 37 громадян Росії»

Окупанти пообіцяли зробити все можливе «для захисту росіян, які опинилися в полоні» у ЗСУ

Офіційний представник МЗС Росії Захарова прокоментувала фейкове повідомлення про те, що «Збройні сили України утримують у полоні 37 росіян, які мешкають у селі Старомар’ївка, що знаходиться в сірій зоні». Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ РФ.

Захарова заявила, що вона продовжує стежити за розвитком ситуації. «Зі свого боку робитимемо все можливе для захисту прав та інтересів громадян Росії, де б вони не знаходилися, у тому числі на Донбасі», – заявила представник МЗС РФ.

За словами представника країни-агресора, ситуація у селі складна, що пов’язано з тим, що «періодично до населеного пункту навідуються військовослужбовці ЗСУ для проведення фільтраційних заходів». Так, українські військові «запроваджують комендантську годину та забороняють місцевим жителям виходити з будинків з метою перевірки паспортного режиму», розповіла Захарова.

Вона також зазначила, що у громадян, які мають незаконні паспорти Росії та ДНР, дані документи вилучалися, а їхні власники зазнавали «насильницьких дій». Крім цього, представник МЗС закликала ФРН, Францію та ОБСЄ спонукати Київ припинити «насильство» на Донбасі.

Нагадаємо, інформацію про повернення під контроль українського уряду села Старомар’ївка спочатку почали поширювати «військові кореспонденти» бойовиків і сепаратистські ЗМІ, а потім джерела у Міноборони України підтвердили українським журналістам цю інформацію. Джерела у Міноборони зазначили, що українські військові зайшли в село ввечері 25 жовтня і закріпились там.

Як повідомлялося, у Штабі операції Об’єднаних сил спростовують інформацію про те, що українські військові взяли під контроль село Старомар’ївка у «сірій зоні» Донецької області.