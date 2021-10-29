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    Росія знайшла причину, чому припинить постачання вугілля в Україну

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    Росія продовжить ввозити експортувати в Україну інші види вугілля - Росія знайшла причину, чому припинить постачання вугілля в Україну
    Росія продовжить ввозити експортувати в Україну інші види вугілля
    Фото з відкритих джерел

    Мінекономрозвитку заявило, що постачання вугілля в Україну зупинять через зростання попиту всередині РФ

    У Мінекономрозвитку РФ пояснили, що постачання енергетичного вугілля в Україну припиниться через попит в Росії. Начебто він зростає, і в Росії виникла необхідність забезпечити внутрішній ринок, пишуть «РИА Новости».

    Водночас Росія продовжить ввозити експортувати в Україну інші види вугілля. За підрахунками росіян, загалом на російський експорт припаде половина всіх закупівель Києва.

    «Прийняте рішення пов'язане зі зростанням попиту на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовий період необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб усередині країни», – заявили у російському міністерстві.

    У Мінекономрозвитку заявили, що останніми роками Росія була основним постачальником вугілля промислових та енергетичних підприємств України, незважаючи на складні політичні відносини.

    «Частка російських постачальників навіть дещо збільшилася – до 68 відсотків всього вугілля, що поставляється в Україну. У натуральному вираженні обсяг постачання вугілля збільшився з 9,5 мільйона тонн у 2019 році до 10,3 мільйона тонн за дев'ять місяців 2021 року», – повідомили росіяни.

    Нагадаємо, Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Від 1 листопада з Російської Федерації не буде надходити вугілля марки А (антрацит) та П (пісне)

    Теги: Росія експорт вугілля ринок
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    Росія знайшла причину, чому припинить постачання вугілля в Україну