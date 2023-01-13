«Мрії збуваються». Російська пропаганда видала святковий сюжет про сім’ю загиблого окупанта

Російська влада зробила дорогий подарунок хлопчику, що втратив батька, і розповіла це всій країні

Російська пропаганда пробила чергове дно, розповідаючи про дитину, яка втратила батька на війні в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На каналі «Россия 1» вийшов сюжет про шестирічного хлопчика з Костроми, батько якого загинув на Донбасі, нібито «захищаючи рідну країну». У родині залишилося четверо малолітніх дітей без годувальника, але російська пропаганда склепала святковий сюжет про сім’ю. «Мрії збуваються у Новий рік», – так піднесено розпочала розповідь телеведуча.

На росТБ розповіли, що шестирічний син загиблого окупанта написав лист на поліцейську ялинку бажань і керівництво поліції надіслало подарунок хлопчику у Кострому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цікаво також, що під час отримання подарунка мама хлопчика, яка втратила чоловіка, заявила, що вони «дуже раді».

Як відомо, російська пропаганда також годує населення РФ огидними історіями.