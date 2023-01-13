«Мрії збуваються». Російська пропаганда видала святковий сюжет про сім’ю загиблого окупанта
Російська влада зробила дорогий подарунок хлопчику, що втратив батька, і розповіла це всій країні
Російська пропаганда пробила чергове дно, розповідаючи про дитину, яка втратила батька на війні в Україні.
На каналі «Россия 1» вийшов сюжет про шестирічного хлопчика з Костроми, батько якого загинув на Донбасі, нібито «захищаючи рідну країну». У родині залишилося четверо малолітніх дітей без годувальника, але російська пропаганда склепала святковий сюжет про сім’ю. «Мрії збуваються у Новий рік», – так піднесено розпочала розповідь телеведуча.
На росТБ розповіли, що шестирічний син загиблого окупанта написав лист на поліцейську ялинку бажань і керівництво поліції надіслало подарунок хлопчику у Кострому.
Цікаво також, що під час отримання подарунка мама хлопчика, яка втратила чоловіка, заявила, що вони «дуже раді».
Як відомо, російська пропаганда також годує населення РФ огидними історіями.
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