Мун виключає повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї НАТО



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Президентка Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун

Ми не будемо повертати російську делегацію спостерігати за тим, що відбувається у Парламентській асамблеї НАТО, заявила Мун

Президентка Парламентської асамблеї (ПА) НАТО Мадлен Мун сказала, що вони не будуть повертати російську делегацію спостерігати за тим, що відбувається у ПА НАТО.

Про це вона сказала на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Еспресо.TV.

Мун зазначила, що вони обговорили з українським президентом повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

«Ми з президентом Зеленським обговорили те, що сталося в ПАРЄ, але я представляю Парламентську асамблею НАТО. ПАРЄ вільна у прийнятті рішень, ми не можемо їм нічого диктувати. Я хочу вас запевнити, що на нашій останній сесії у Братиславі ми чітко дали зрозуміти, що не будемо повертати російську делегацію спостерігати за тим, що відбувається у ПА НАТО», - сказала вона.

Нагадаємо, напередодні мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президенткою парламентської асамблеї НАТО Меделін Мун.