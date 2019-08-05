Стрілянина в Техасі: кількість загиблих зросла до 22
Представники лікарні не назвали імен людей, які померли 5 серпня
Двоє постраждалих унаслідок стрілянини в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас померли в лікарні. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок інциденту зросла до 22.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Представники лікарні не назвали імен людей, які померли 5 серпня.
У критичному стані залишається ще один постраждалий. Стан п’ятьох інших оцінюється як стабільний.
Нагадаємо, 3 серпня у місті Ель-Пасо в штаті Техас 21-річний нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру Walmart, а потім здався поліції.
Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.
Також в результаті стрілянини, яка сталася у ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті.
До слова, у липні у Сполучених Штатах відновили смертну кару.