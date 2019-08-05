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    У світі

    Стрілянина в Техасі: кількість загиблих зросла до 22

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    3 серпня&nbsp;у місті&nbsp;Ель-Пасо в штаті Техас&nbsp;21-річний нападник цілеспрямовано&nbsp;розстріляв відвідувачів торговельного центру&nbsp; - Стрілянина в Техасі: кількість загиблих зросла до 22
    3 серпня у місті Ель-Пасо в штаті Техас 21-річний нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру 

    Представники лікарні не назвали імен людей, які померли 5 серпня

    Двоє постраждалих унаслідок стрілянини в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас померли в лікарні. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок інциденту зросла до 22.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Представники лікарні не назвали імен людей, які померли 5 серпня.

    У критичному стані залишається ще один постраждалий. Стан п’ятьох інших оцінюється як стабільний.

    Нагадаємо, 3 серпня у місті Ель-Пасо в штаті Техас 21-річний нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру Walmart, а потім здався поліції.

    Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

    Також в результаті стрілянини, яка сталася у ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті.

    До слова, у липні у Сполучених Штатах відновили смертну кару.

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