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    У світі

    На Алясці стався землетрус магнітудою 6,5

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    <p>Вулкан на острові Киска</p> - На Алясці стався землетрус магнітудою 6,5

    Вулкан на острові Киска

    Епіцентр знаходився в 31 км на північний схід від острова Киска

    У вівторок, 2 квітня, поблизу острова Киска в районі Алеутських островів американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 6,5.

    Про це інформує Геологічна служба США.

    Епіцентр знаходився в 31 км на північний схід від острова та був на глибині 19,1 км.

    Наразі немає інформації про потерпілих і руйнування.

    Нагадаємо, наприкінці березня в Індонезії на острові Балі вулкан Агунг здійснив потужний викид попелу.

    Минулого року Міжнародний аеропорт на індонезійському острові Балі закрили через активність вулкана Агунг. Тоді було скасовано 450 рейсів. Виверження Агунга в 1963 році призвело до загибелі більше тисячі людей.

    Також нагадаємо, що Росію сколихнув потужний землетрус

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