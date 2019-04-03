На Алясці стався землетрус магнітудою 6,5
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Вулкан на острові Киска
Епіцентр знаходився в 31 км на північний схід від острова Киска
У вівторок, 2 квітня, поблизу острова Киска в районі Алеутських островів американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 6,5.
Про це інформує Геологічна служба США.
Епіцентр знаходився в 31 км на північний схід від острова та був на глибині 19,1 км.
Наразі немає інформації про потерпілих і руйнування.
Нагадаємо, наприкінці березня в Індонезії на острові Балі вулкан Агунг здійснив потужний викид попелу.
Минулого року Міжнародний аеропорт на індонезійському острові Балі закрили через активність вулкана Агунг. Тоді було скасовано 450 рейсів. Виверження Агунга в 1963 році призвело до загибелі більше тисячі людей.
Також нагадаємо, що Росію сколихнув потужний землетрус.