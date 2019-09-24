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    Антиурядові протести у Єгипті: поліція затримала понад 500 осіб

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    Влада поки не називає офіційної кількості затриманих - Антиурядові протести у Єгипті: поліція затримала понад 500 осіб
    Влада поки не називає офіційної кількості затриманих

    Затриманих обвинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соціальні мережі

    У Єгипті протягом кількох днів антиурядових протестів поліція затримали близько пів тисячі демонстрантів.

    Про це повідомляє BBC.

    «Близько 500 осіб були затримані в Єгипті протягом останніх кількох днів під час протестів проти корупції в уряді», - йдеться в повідомленні з посиланням на правозахисників.

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    Як зазначається, неурядовий Єгипетський центр економічних та соціальних прав заявив, що кількість затриманих досягла 516.

    Влада поки не називає офіційної кількості затриманих. Однак відомо, що їх обвинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соціальні мережі та участі в масових акціях без офіційного дозволу.

    Нагадаємо, з 20 вересня п'ятниці в столиці Єгипту та інших містах країни проходили демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі.

    Як повідомлялося, поліція застосувала сльозогінний газ під час масових протестів у Єгипті.

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