Антиурядові протести у Єгипті: поліція затримала понад 500 осіб



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Влада поки не називає офіційної кількості затриманих

Затриманих обвинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соціальні мережі

У Єгипті протягом кількох днів антиурядових протестів поліція затримали близько пів тисячі демонстрантів.

Про це повідомляє BBC.

«Близько 500 осіб були затримані в Єгипті протягом останніх кількох днів під час протестів проти корупції в уряді», - йдеться в повідомленні з посиланням на правозахисників.

Як зазначається, неурядовий Єгипетський центр економічних та соціальних прав заявив, що кількість затриманих досягла 516.

Влада поки не називає офіційної кількості затриманих. Однак відомо, що їх обвинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соціальні мережі та участі в масових акціях без офіційного дозволу.

Нагадаємо, з 20 вересня п'ятниці в столиці Єгипту та інших містах країни проходили демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі.

Як повідомлялося, поліція застосувала сльозогінний газ під час масових протестів у Єгипті.