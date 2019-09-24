Антиурядові протести у Єгипті: поліція затримала понад 500 осіб
Затриманих обвинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соціальні мережі
У Єгипті протягом кількох днів антиурядових протестів поліція затримали близько пів тисячі демонстрантів.
Про це повідомляє BBC.
«Близько 500 осіб були затримані в Єгипті протягом останніх кількох днів під час протестів проти корупції в уряді», - йдеться в повідомленні з посиланням на правозахисників.
Як зазначається, неурядовий Єгипетський центр економічних та соціальних прав заявив, що кількість затриманих досягла 516.
Влада поки не називає офіційної кількості затриманих. Однак відомо, що їх обвинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соціальні мережі та участі в масових акціях без офіційного дозволу.
Нагадаємо, з 20 вересня п'ятниці в столиці Єгипту та інших містах країни проходили демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі.
Як повідомлялося, поліція застосувала сльозогінний газ під час масових протестів у Єгипті.