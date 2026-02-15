Головна Країна Кримінал
У Рівному син облив батька бензином і підпалив його

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
фото: Національна поліція України

Чоловік прийшов до своїх батьків та вимагав гроші. Між ними почалася сварка, яка закінчилася смертю батька

У Рівному затримано 36-річного чоловіка, який підпалив рідного батька. Літній чоловік помер від отриманих травм. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції.

«Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ним та 74-річним батьком, який також перебував дома, виникла сварка. Під час суперечки син облив батька бензином та підпалив. Чоловік помер на місці», – ідеться у повідомленні.

У Рівному син облив батька бензином і підпалив його фото 1

На пожежу негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили вогонь у квартирі.

У Рівному син облив батька бензином і підпалив його фото 2

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У нього відібрали біологічні зразки для визначення стану спʼяніння.

У Рівному син облив батька бензином і підпалив його фото 3

За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

У Рівному син облив батька бензином і підпалив його фото 4

Нагадаємо, двоє громадян Молдови, яких завербували російські спецслужби, підпалили сільраду та автомобілі на Буковині. Їх судитимуть за терористичний акт.

Також Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці.

Читайте також:

Теги: пожежа бензин Рівне сварка чоловік розслідування рятувальники гроші

