США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном – Axios

Раніше міністр закордонних справ Ірану заявляв, що угода зі Сполученими Штатами можлива лише за умови дипломатії

Спецпредставник президента США Стів Віткофф під час приватної зустрічі заявив, що будь-яка угода з Іраном має безстроково обмежувати ядерну програму Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

«Ми починаємо з іранців, виходячи з передумови, що у них немає положень про обмеження терміну дії угоди. Незалежно від того, укладемо ми угоду чи ні, наша передумова така: ви маєте поводитися належним чином до кінця свого життя», – сказав він.

Віткофф зазначив, що наразі переговори США та Ірану зосереджені на ядерних питаннях. Але навіть якщо угоди буде досягнуто, адміністрація Трампа хотіла б провести додаткові переговори щодо іранської ракетної програми та підтримки проксі-ополчень. На цьому етапі, спецпредставник Трампа уточнив, США хотіли б, щоб до переговорів приєдналися й інші країни регіону.

Посадовець каже, що під час нинішніх переговорів ключовими питаннями є здатність Ірану збагачувати уран і доля вже наявних запасів збагаченого урану країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран та Вашингтон мають «історичну можливість» для укладення нової масштабної угоди. Очільник закордонного відомства Ірану вважає, що угода з США можлива. Головною умовою для цього очільник іранського МЗС назвав зміну підходів: сторони мають відмовитися від мови тиску та надати пріоритет дипломатичним методам.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо провів засекречений брифінг для провідних американських законодавців щодо ситуації навколо Ірану. Зустріч відбулася за кілька годин до щорічного звернення Дональда Трампа до Конгресу, під час якого він заявив, що Тегерану ніколи не дозволять отримати ядерну зброю.