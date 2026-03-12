Китайські винищувачі знову увійшли у зону ППО Тайваню

Китай знову активізував польоти військової авіації поблизу Тайваню після короткої паузи, яку пов’язували з підготовкою до зустрічі лідерів США та Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними тайванських військових, із ранку середи до ранку четверга у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню було зафіксовано п’ять літаків КНР.

Три з них перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Ця лінія не має офіційного статусу кордону, однак довгий час вважалася умовною межею між китайськими та тайванськими силами.

Як зазначає Bloomberg, нові польоти перервали період відносного затишшя у військовій активності Китаю. Причини цієї паузи Пекін офіційно не пояснював.

У Тайбеї припускали, що тимчасове зниження активності могло бути тактичним кроком для зменшення напруженості перед зустріччю президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Паралельно з діями китайської авіації у регіоні активізувалися і Сполучені Штати. Військово-морські сили США направили через Тайванську протоку розвідувальний літак P-8A Poseidon.

Американське командування заявило, що цей політ демонструє відданість США принципу вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Китайські державні медіа повідомили, що військові КНР відстежували політ американського літака під час його проходження через протоку.

До слова, Китай розробив і вже активно втілює масштабну стратегію, мета якої – не просто витримати тарифний тиск Дональда Трампа, а докорінно переформатувати світову торгівлю. Аналіз понад 2000 документів Пекінського університету та Китайської академії соціальних наук свідчить: КНР бачить у діях Вашингтона «золоте вікно можливостей» для створення нового багатостороннього порядку, де центром буде Пекін, а не США.