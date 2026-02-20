Головна Світ Політика
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Навіть серед республіканців ідея прямого втручання до Ірану втрачає популярність

Минуло понад місяць відтоді, як Дональд Трамп провів свою «червону лінію» для Тегерана. Президент обіцяв «сильний удар», якщо іранська влада продовжить розправи над демонстрантами, і навіть запевняв протестувальників, що «допомога вже в дорозі». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Проте, попри заяви Трампа в середині січня про те, що вбивства припинилися, реальні звіти свідчать про продовження репресій. Останнім часом риторика Білого дому змістилася з захисту прав людини на ядерну загрозу: тепер Трамп дедалі частіше погрожує Ірану «поганими речами», якщо не буде укладено нову атомну угоду.

Ситуація наближається до критичної точки. На нещодавньому засіданні Ради миру Трамп встановив черговий дедлайн, заявивши, що рішення про подальші дії США буде прийнято протягом 10-15 днів. Хоча в ЗМІ з'являється інформація про готовність Вашингтона до ударів вже найближчими вихідними, сам президент, за даними джерел, досі вагається, приватно обговорюючи зі своїми радниками всі ризики військового сценарію.

На відміну від попередніх операцій, таких як удари по іранських об'єктах у червні минулого року чи нещодавнє повалення Ніколаса Мадуро у Венесуелі, потенційна війна з Іраном не має підтримки серед американського суспільства. Соціологічні дослідження демонструють рішучий спротив виборців:

  • опитування Quinnipiac University показало, що 70% виборців виступають проти втручання, навіть якщо насильство проти протестувальників триватиме;
  • за даними CBS News-YouGov, 67% американців не підтримують військові дії на користь протестувальників;
  • опитування Ipsos фіксує перевагу противників ракетних ударів над прихильниками у співвідношенні 42% до 16%.

Навіть серед республіканців ідея прямого втручання втрачає популярність. Головною причиною такого скептицизму є страх перед великою війною: близько 80% опитаних побоюються, що конфлікт вийде за межі регіону, а 71% впевнені, що удари спровокують Іран на атаки безпосередньо проти США. Таким чином, Трамп опинився перед складним вибором: виконати свою обіцянку та захистити «червону лінію» ціною власного рейтингу, або відступити, ризикуючи репутацією рішучого лідера.

