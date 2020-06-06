В Індонезії розбився військовий вертоліт, є жертви



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Три людини встигли вистрибнути у водойму незадовго до того, як вертоліт Мі-17 упав на землю

Вертоліт почав падати, загорівся і потім вибухнув

В Індонезії четверо військовослужбовців загинули, п'ятеро постраждали під час аварії індонезійського військового вертольота Мі-17 у провінції Центральна Ява.

Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на представника армії.

За його даними, інцидент стався під час льотної підготовки. Вертоліт почав падати, загорівся і потім вибухнув. При цьому перевірка, проведена перед польотом, показала, що літальний апарат перебував у хорошому стані.

Зазначається, що три людини встигли вистрибнути у водойму незадовго до того, як вертоліт упав на землю.

Раніше повідомлялося, що чотири особи загинули в результаті аварії вертольота Мі-8 на Чукотці. Причиною аварії називається технічна несправність.

Місяць тому у Росії також сталася катастрофа з вертольотом. На північному півострові Ямал (Російська Федерація) зазнав аварії вертоліт Мі-26 «Абакан-Авіа», який прямував на газове родовище в Красноярському краї.

Також нещодавно у Підмосков'ї розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність Мі-8.