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    У світі

    В Індонезії розбився військовий вертоліт, є жертви

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    <p>Три людини встигли вистрибнути у водойму незадовго до того, як вертоліт Мі-17 упав на землю</p> - В Індонезії розбився військовий вертоліт, є жертви

    Три людини встигли вистрибнути у водойму незадовго до того, як вертоліт Мі-17 упав на землю

    Вертоліт почав падати, загорівся і потім вибухнув

    В Індонезії четверо військовослужбовців загинули, п'ятеро постраждали під час аварії індонезійського військового вертольота Мі-17 у провінції Центральна Ява.

    Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на представника армії.

    За його даними, інцидент стався під час льотної підготовки. Вертоліт почав падати, загорівся і потім вибухнув. При цьому перевірка, проведена перед польотом, показала, що літальний апарат перебував у хорошому стані.

    Зазначається, що три людини встигли вистрибнути у водойму незадовго до того, як вертоліт упав на землю.

    Раніше повідомлялося, що чотири особи загинули в результаті аварії вертольота Мі-8 на Чукотці. Причиною аварії називається технічна несправність. 

    Місяць тому у Росії також сталася катастрофа з вертольотом. На північному півострові Ямал (Російська Федерація) зазнав аварії вертоліт Мі-26 «Абакан-Авіа», який прямував на газове родовище в Красноярському краї.

    Також нещодавно у Підмосков'ї розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність Мі-8.

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